生產力中心歡慶65周年 蔡英文出席讚國家隊教練

許勝雄：疫後推動四大策略助人物境共好 引領台企躍升全球舞台。

財團法人中國生產力中心（China Productivity Center, CPC）成立至今65年，慶祝65周年，今（6）日舉辦「疫後產業振興之道，人物境共好，平衡、成長、共生」主題研討會，總統蔡英文特別出席祝賀。蔡英文總統致詞時表示，中國生產力中心是每個國家隊的教練，65年來他們一直站在第一線上給予台灣企業協助，尤其近年來政府推動新南向，生產力中心也籌組生態系前進新南向市場。

蔡英文總統接著表示，今年受到疫情影響，全球經濟大幅衰退，但台灣超前部署，進而保持經濟穩定成長並居亞洲四小龍之首。後疫情時代，台灣面對國際經貿變局及供應鏈加速重組的關鍵時刻，必須掌握全球供應鏈重組及高階製造返台的契機。她同時期待CPC持續協助企業，加速產業升級轉型，並推動價值鏈與供應鏈優化，強化台灣競爭力。

中國生產力中心董事長許勝雄說，他見證了CPC 20年來的蛻變，近年來，在國際上深受肯定，如亞洲生產力中心（APO）就肯定CPC的專業，將亞洲綠色生產力中心與智慧製造中心設置在台灣，去年工作會議也移師台北舉辦。面對未來挑戰，許勝雄勉勵同仁莫忘初衷，並維持平衡，回應今年主題「人物境共好」。在面對後疫情時代，全球政經局勢劇烈變化，他指示，CPC將「走向世界」、「推動數位轉型」、「推動LSM精實生產」、「推動跨域生態鏈」等四大策略方向，跨越華人地區走向全球，提供服務世界的能量，引領企業躍升全球舞台。

為協助企業加速數位轉型，邀集智慧製造領域中之國際領導業者與台灣標竿企業作為策略伙伴共同簽署MOU，啟動「數位轉型智慧製造研訓服務平台」。圖／CPC提供

今日論壇包含三大部分，分別為：領域專家主題演講、數位轉型智慧製造研訓服務平台與策略夥伴簽約儀式及生產力提升未來趨勢主題探討。上午首先由中國生產力中心張寶誠總經理以「疫後產業振興之道-人物境共好」為題發表演講，其由全球總體經濟探討疫後產業振興之道，讓企業能從人物境共好核心的平衡、成長、共生的觀點，找出未來之創價模式。同時，亦邀請到台灣微軟施立成總經理，分享未來數位發展之應用可能性，從全球布局與台灣產業發展之角度，說明企業如何應用智慧與數位工具來提升競爭力與進行數位轉型。

為了推動製造業之數位轉型，中國生產力中心邀集智慧製造領域中之國際領導業者與台灣標竿企業作為策略夥伴代表，共同營運「數位轉型智慧製造研訓服務平台」，此平台整合了企業推動智慧製造所需之種種技術與設備，包含IoT、AI、Big data及製程相關之自動化監控軟硬體；同時，為企業培育未來人才，將設置具備國際認證之訓練場地，培訓內容亦將申請勞動部之iCAP職能認證，作為業界人才培育之職能標準，此平台是未來企業數位轉型最豐沛的資源匯聚所在。

論壇下午的演講精采絕倫，專題分享包括：智慧型動力、企業生存力、精實生產力、數位創新、智慧農業、跨域生態系等6大專題，皆由生產力中心專業顧問與業者，各自從顧問專業與產業應用觀點來發表論述，涵蓋面廣泛，專業深度充足，為企業提供最貼近實務的生產力提升知識。

展望未來，CPC以人物境共好之理念，引領企業加速智慧化與數位化轉骨升級，躍升國際關鍵地位。