「2020年智慧機械」研討會12月中旬登場 今開放報名

群崴國際助客戶設備優化，最實務的應用經驗一次報您知

2020年受到COVID-19疫情影響巨大，台灣是出口導向的經濟體，許多生意都因為各國疫情蔓延而暫時停工關廠，造成國內廠商訂單減少，百業簫條不振。但這一年對於企業經營者而言，卻不約而同做了一個共同的決定，即「加速數位轉型」，因此帶動智慧機械的市場契機。

2020進入倒數，群崴國際 將於12月15、16、17三天舉辦 「2020年智慧機械」北/中/南巡迴路演研討會，分享這一年來，群崴協助客戶進行設備優化，最實務的應用經驗。預計12/15 桃園場、12/16 台中場、12/17 台南場，因場次座位有限，詳細活動內容請點擊下方報名連結，期待各界踴躍參加，為因應疫情管控安全之社交距離，本會每場皆以60人為限請儘早報名。

報名請上網：

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