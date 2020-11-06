台中林酒店線上旅展與台中國際旅展開賣

2020 秋季台中國際旅展11月13至16日將在台中世貿盛大開展，台中林酒店線上旅展同步販售，11月9日起搶先開賣，餐券下殺88折、住宿券33折起，預計一開賣將吸引大批饕客熱烈搶購。適逢歲末年終尾牙季節，無論員工聚餐或是致贈員工禮券，優惠搶購正是最佳時機。

森林百匯餐券88折「森林百匯平日午晚餐券買七送一」，每套8張優惠價7,623元，平均每張953元。「森林百匯假日下午餐券買七送一」，每套8張優惠價6,083元，平均每張760元。特殊節日使用方式依餐廳現場定義為準。(平日定義：週一至週五非國定假日。彈性放假屬於連續假期。)

林酒店住宿券33折起，熱賣商品「買一送二豪華雙人住宿套券」13,197元，每套3張(可同次使用或分次入住)，每張券可平日入住豪華客房(一大床)或都會客房(兩小床)，含2客早餐，無期限。全年最低優惠「森林百匯一泊二食豪華雙人住宿券」6,188元起，憑券可平日入住豪華客房或都會客房，含翌日早餐兩客及森林百匯午餐或晚餐兩客，一年期。「奇鮮日料一泊二食豪華雙人住宿券」6,388元起，憑券可平日入住豪華客房或都會客房，含翌日早餐兩客及奇鮮日料午餐或晚餐兩客，一年期。「平日升等尊榮客房-都會客房住宿券」(含2客早餐)，每張5,100元一年期。住宿享健康俱樂部（男女三溫暖、健身房、戶外溫水游泳池）設施免費使用。

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