Fun電囉！親子節能Ready go！11/14木柵動物園登場

節能劇場創作競賽暨頒獎、節能互動體驗 邀親子同樂

週末假日何處去？經濟部能源局為推廣親子節能意識，將於11月14日(星期六)上午8時30分至下午3時10分，在臺北市立木柵動物園入口廣場舉辦「Fun電囉！親子節能Ready go！國民中小學節約能源創意七十二變-小劇場創作競賽暨頒獎」，除欣賞節能劇場創作競賽決審外，更不可錯過結合節能教育互動體驗的遊戲攤位，讓學童在玩樂過程中學習節能觀念。此外，高人氣哥哥姐姐以及小舞獅團將分別帶來精彩演出，敬邀親子攜手前往同樂，共度充實週末！

小劇場創作競賽歷經半年選拔，從全國國中小學超過50組參賽隊伍中，選出10組進入決審，將於11月14日當天辦理決選，並由專業評審選出優勝名次後，由能源局頒發獎狀及獎金。來自全國的隊伍個個實力堅強，同學們除了發揮才能，製作出既有創意也符合節能議題的劇本，在團隊合作默契、舞台道具上也下足功夫，多元的表演方式包含近年流行的宮鬥穿越劇、將傳統歌仔戲融入現實生活的情境劇以及搭配人偶演出的劇中劇等，在指導老師的帶領下，將帶來充滿創意、趣味與活力的表演，競爭激烈，精彩可期！

除了萬眾矚目的小劇場創作決審，節能遊戲攤位將學童喜愛的可愛動物與趣味關卡結合，如：能源象套圈圈、節電貓熊神射手、白馬發電工作坊等，只要完成闖關任務，即可獲得吉祥物「阿光」扭蛋機1次機會(限量2,000份獎品)。能源局另推出「預測冠軍隊伍-神預測」加碼活動，讓大小朋友在觀賞決審演出、暢玩遊戲攤位且從中學習節能知識，好禮更是拿不完！敬邀民眾闔家前往臺北市立動物園共襄盛舉，學習節能知識拿好禮！以上廣告由經濟部能源局提供。

相關活動訊息，歡迎上「能源教育資訊網」(http://energy.mt.ntnu.edu.tw)查詢。