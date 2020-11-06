「台灣䱊鯕鱗 市場魚漿王」爭霸戰開打

經濟部繼「2018傳統市場星級名攤十大滷味」以及「2020樂活市集名攤滷味王」引起全國注意後，特別擴大舉辦「台灣䱊鯕鱗-市場魚漿王爭霸戰」競賽，分為「好丸組」及「好吃組」二組進行分組競賽，歡迎全國公有市場、列管攤集區(夜市)的魚丸、甜不辣及各式魚漿料理攤商大展身手，成為「台灣䱊鯕鱗-市場魚漿王」。

經濟部中部辦公室主任郭坤明表示，幾乎所有傳統市集、夜市都有不同的魚漿商品與料理，且南北區域大不同，各有不同特色。不同地方的魚丸、魚漿產品代表的是當地的特色魚產與庶民生活智慧的展現。特別是傳統市集魚漿商品攤位通常除零售外，也是當地主要餐廳的原料供貨商，消費者在高級餐廳所吃到的火鍋、炸物…常常都是來自於傳統市場攤商。

另外知名美食作家楊路得也以多年親踏傳統市場尋找美食的豐富經驗表示，臺灣傳統市集蘊藏地方在地美食，能挺過婆媽挑剔味蕾所嚴選下的魚漿好料，絕對不會踩雷。而且許多魚漿料理簡單，即使是「廚房小白」也可以輕鬆上菜。另外，許多魚丸、魚漿攤位都有提供網購宅配，離鄉遊子遠在外地也能品嘗到家鄉味。

楊路得老師（中） 郭坤明主任（左） 魯李仁理事（右）

本次以「好丸組」及「好吃組」進行分組競賽，「好丸組」為魚丸類型產品；「好吃組」為除了魚丸類型外之魚漿產品。報名自即日起至11月16 日止，南北分區初賽，通過初賽的攤商親臨現場進行食材成型並烹煮作為決賽。所以本次評選的「魚漿王」不僅要美味，製作與販售環境還要優良，才是名符其實的「台灣䱊鯕鱗-市場魚漿王」。

而通過評選成為「台灣䱊鯕鱗-市場魚漿王」的攤商，經濟部中部辦公室會針對攤商進行各項推廣及宣傳活動，包括：辦理品嚐會、聯合行銷活動，並規劃得獎攤舖的「魚漿王地圖」，結合微旅行指南或魚漿王故事行銷的方式為攤舖打造整體形象，然後邀請媒體及部落客進行踩線報導。為「臺灣䱊鯕鱗-市場魚漿王」帶動新客源。

有意挑戰魚漿王的攤商請上「經濟部中部辦公室」官網或「臺灣市集go購go」粉絲團下載報名簡章。