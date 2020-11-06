樂齡網2020周年慶買氣爆發 消費滿3000就送好禮！關心長輩人潮回籠



經營熟齡生活用品已邁入第13年的樂齡網，以活力、安適、精緻為主要訴求，為台灣最具規模的銀髮生活平台，提供銀髮族食、衣、住、行、育、樂等全方面需求之商品。不出國商機加上周慶加持，買氣大爆發！

各店許多高質感商品吸引顧客回流，例如有輕微聽損的長輩不喜歡戴助聽器，樂齡網特別引進來自日本的集音器，讓長者像聽音樂般可聽到對方聲音；還有多款大受好評的高質感拐杖，目前舊換新可現折$300。全館單筆消費滿3000送蘑菇開瓶器，從此輕鬆開瓶不求人！滿6000再送600，買愈多送愈多。針對會員更推出點數限時雙倍送；活動只到11/30止。辛苦了一年，該是慰勞自己或關懷長輩的時候了！



樂齡網總經理張慶光表示：『上半年受疫情影響，有些民眾因而有較多時間觀察到長輩的需求。其實，銀髮族的需求不只是醫療器材，有更多重視生活品質的銀髮族，需要的是精緻而便利的生活用品，例如樂齡網最受歡迎的商品熟年鞋款、輔聽器材、開門式浴缸、行動散步車等，此次也都有優惠促銷活動，希望回饋給支持樂齡網的朋友。』





開門式浴缸Z-1263(外開缸)特價中，安全免跨越，安心享受泡澡樂趣！

圖／業者提供

此外，總經理張慶光也補充：根據國發會最新人口推估報告，台灣將在2025年邁向超高齡社會，目前店內也有許多商品享有長照補助，可到店內諮詢。而我們十多年來，一直希望宣導這個觀念：努力讓高齡者延長健康的時間、縮短需要被照顧的階段，降低對於長照的整體需求，台灣才能在「活力老化」下走向健康的社會發展。

免付費電話：0800-600-176(樂齡人，一起樂)

周慶活動頁面及門市資訊: https://bit.ly/2I2KinF

關於樂齡網

樂齡生活事業股份有限公司 (L’elan Enterprise Co., Ltd.)，是全國第一家以滿足銀髮族食、衣、住、行、育、樂等全方面需求為目標而成立的企業，並以「成為樂齡族群建構健康〈身〉、喜樂〈心〉、平安〈靈〉生活的補給站。」為公司事業願景，預計在十年內「成為華人區首屈一指的銀髮生活事業平台」。

本公司以「活力‧安適‧精緻」為主要的訴求，在定位上以健康及生活可自理的樂齡族為主要服務對象。希望能協助樂齡族維持或強化其活力、提昇其生活的便利性及安全性，更重要是要讓樂齡族享有更精緻及更有品質的生活。

公司成立於民國2007年8月，主要股東為台大EMBA畢業同學及相關業界人士，成員包括健康養生、零售、財務、人事及資訊等各方面專才。於同年11月創建全國第一個銀髮族入口網站 – 「樂齡網 (www.ez66.com.tw)」，為邁入高齡化社會的台灣樂齡族群提供一整合商品、服務、資訊及交流論壇的生活園地。自網站成立以來，其明確的服務定位，除獲得客戶的廣大迴響，商品已行銷全台外，更吸引許多廠商共同投入此一平台，成為品項最完整的銀髮網路商店。

為服務更多沒有上網經驗的樂齡族，並讓樂齡族能有一實際體驗空間，2008年創設實體專賣店，目前全台共有8家門市，亦在香港及澳門布建加盟經銷通路，已成為華人世界最大的銀髮族生活用品平台，其網路電商曾獲經濟部「金網獎」金質獎肯定，實體通路服務亦獲經濟部工業局「熟齡優質便利商品」獎肯定。為求提昇整體服務品質，並引進『日本Care Fit安心介助員訓練』，為國內第一家取得Care Fit認證通過之企業。我們不但是最早投入銀髮產業的企業，也是2020年『台灣服務創新獎』唯一銀髮產業獲獎廠商！

展望未來，樂齡網不僅希望能成為樂齡新生活型態的領導者，更將積極透過直營、加盟及與策略夥伴合作方式，建立全省行銷據點，期盼能帶給全台灣的銀髮族更多活力、安適、精緻的購物環境與商品，讓樂齡族能生活的更有尊嚴、有價值及有品質，進而開創更有意義的退休人生。