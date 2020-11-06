受全球疫情影響，原訂11月辦理的第6屆台灣國際工具機展(TMTS 2020)改為線上3D數位展，於11月10日正式線上開展，為全球第一個以數位3D虛擬實境展出的工具機展。

由台灣工具機暨零組件工業同業公會主辦的台灣國際工具機展(TMTS 2020)，共719家參展商，超過100多個3D虛擬展示廳(TMTS Virtual)，藉由動畫設計結合虛擬產品陳列規劃，呈現台灣工具機專業品牌形象，讓真實參觀體驗移植到每一位觀眾的腦海中。不僅表現台灣在推廣工具機暨零組件產業的用心與企圖心，更提升台灣形象及技術的知名度。3D虛擬展示廳展出首批上線代表性廠商包括哈伯精密、永進機械、台中精機、福裕、友嘉、三鋒、凱柏精機、高明精機、高鋒、嵩富、崴立、協鴻、鉅業、普發、台勵福、銅翌、歐群科技、合濟、吉輔、億川、潭興、寶嘉誠、心源、儀辰、普慧、芳嘉天碟、震虎、精機中心…等。

國際買主來台旅行困難，線上虛擬數位展覽成了展覽新常態，透過網路以虛實整合方式呈現展會活動內容，重新定義既有模式，更深化網路粘著度。TMTS十年來所蒐集建置之精準的國內外買主資料庫，持續為參展廠商服務，進行宣傳及展覽效益延伸，爭取更多國內外資源與商機。

工具機公會許文憲理事長指出這波疫情下正是台灣廠商最好轉型時機，需朝智慧製造、自動化領域發展，利用這波改變自己、重新定位。盼在疫情下，TMTS數位展提供台灣工具機暨零組件產品，透過線上「非接觸」與買主「零距離」互動，進入全球工具機市場全新模式。「TMTS 台灣國際工具機展」為產業指標性展覽，全新打造的數位展網站平台，藉著專業展覽品牌形象與官網超高瀏覧量，讓展覧效益延伸到365天零時差的【TMTS數位展覽館】 (3D VR展區 https://virtual.tmts.tw/ 、2D展區https://www.tmts.tw/zh-TW/search )