「第36屆臺瑞(典)經濟合作會議」聚焦智慧交通、智慧醫療 匯集產業經貿能量 深化雙邊產業合作

中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）與瑞典貿易暨投資委員會（Business Sweden）於11月4日共同舉行「第36屆臺瑞(典)經濟合作會議」，由中華電信行動通信分公司總經理陳明仕與瑞典愛立信集團副總裁Ulf Pehrsson視訊連線共同主持大會開幕儀式，經濟部次長陳正祺、瑞典外貿部次長Krister Nilsson應邀於線上致詞。瑞典駐臺代表孔培恩及台灣愛立信公司總經理藍尚立、臺灣阿斯特捷利康公司總裁陳康偉也到場，與會貴賓超過160人。

本次會議聚焦「智慧交通」及「智慧醫療」產業議題，臺瑞雙方匯集產官學研重量級講者。「智慧交通」分組探討電動巴士供應鏈及5G、自駕車於道路交通之智慧及永續解決方案，並由臺大先進公共運輸研究中心主任張學孔擔任與談主持人。瑞典國際級大企業如Ericsson、Scania、Volvo公司與雙方交通部、區域政府交通代表、電動巴士營運業者及自駕科技新創公司線上齊聚熱烈討論。綠色、低碳運輸為臺瑞兩國致力發展的目標，雙方可互相借鏡經驗；而面對即將到來的5G時代，自動駕駛科技成為各國廠商爭相發展的技術。講者們以第一線產業經驗出發，深入剖析全球低碳運輸趨勢和5G時代之新興運輸主題。

「智慧醫療」分組臺瑞雙方針對台灣醫療科技最新趨勢、大數據防疫、AI與數位醫療科技等議題進行熱烈交流。邀請前副總統陳建仁擔任與談主持人，並由我衛福部次長薛瑞元與瑞典衛福部次長Maja Fjaestad開場致詞。瑞典方講者包括瑞典知名製藥公司阿斯特捷利康位於瑞典哥特堡之生醫創業中心(AstraZeneca BioVentureHub)執行長Magnus Björsne、愛立信集團(Ericsson)以及瑞典政府及醫療協會數位醫療代表；臺方講者包括健保署署長李伯璋、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾、工研院生醫所所長林啟萬和中國醫藥大學附設醫院院長周德陽，分享我國應用大數據與智慧醫療在新冠肺炎防疫上的成功經驗。於交流討論時間，雙方講者熱烈討論臺瑞雙方如何運用新科技發展創新醫療模式，與會貴賓臺北榮民總醫院部主任郭萬祐也參與討論並期待未來能進一步強化雙方醫療合作。 國經協會目前與全球98個國家151個工商團體或經貿機構建立友好合作關係，每年在國內外舉辦50場以上之民間雙邊經濟合作會議。「臺瑞（典）經濟合作會議」自舉辦以來30餘年未曾間斷，不僅受兩國政府高層及工商界高度重視，亦向來是我國與北歐地區進行科技交流與推動合作的重要管道，期待能協助雙方業者技術交流與發掘合作商機。