高科大DK SHOP品牌商店開張 師生研發高CP值優質商品搶商機

高科大DK SHOP品牌商店日前正式開張，包括校內師生研發商品、計畫輔導商品、產學合作商品…等美妝、食品、生活、水產四大類高CP值優質商品，集體上架搶商機。

去(108)年高科大先開張線上商店，並利用一年時間在各校區以快閃方式巡迴，今年正式將實體店面開在建工校區，工業風裝設加上現場供應咖啡內用或外帶，緊追當前零售店面休閒、展、售多功能合一的特色。事實上，實體店面除了宣示豐富的師生研發商品正式對外販售外，另一層用意則是在於在校園建構實體、線上商店，有助商管領域學生、商品開發學生，獲得商品開發到問市的完整體驗。

高科大DK SHOP開幕後，隨後由校長楊慶煜(右)開市，完成第一筆交易888，象徵新店營運發發發。圖／黃全興

高科大校長楊慶煜受邀參加開幕時表示，當前大學無不卯足全力在開闢財源，事實上學校教師商品也因為多半質優價格合理，單在校內封閉市場銷售就已經是有口皆碑的高CP值好物。如今藉高科大品牌商店成立，除了經營品牌通路之外，也能進一步讓產品在開放市場接受考驗，兼收營業額與經驗質，一魚二吃。加上高科大學院系所專業範疇廣，此次上架商品從文創小物、到食品、到園藝用土壤改良資材都有，包羅萬象，各有市場區隔，更讓商店充滿可看性。

DK SHOP品牌商店展售美妝、食品、生活、水產四大類高CP值優質商品。圖／黃全興

高科大品牌店DK SHOP幕後推手教推處處長周棟祥說，高科大因專業領域廣，因此每一次商品上架審查都令人驚艷。為了便於店面陳列與選購，目前DK SHOP實體店面一共將商品分為：「青春活力‧美妝」、「食在安心‧食品」、「輕鬆質感‧生活」、「嚴選生鮮‧水產」四大類，多種玻尿酸、膠原蛋白等萃取保養品一直是校內熱銷商品，尤其「績優骨」更是大單必買的狠角色。不過新品項「嚴選生鮮‧水產」不惶多讓，在近年多次食安風暴的影響之下，高科大水產食品的實力將成為另一股強有力的吸金勢力，其中以全海水養殖、有機環境養殖的新鮮白蝦「天生好蝦」早在校內團購階段掀起風潮。