長欣利國際廖浩彬 開創移工新事業 設立「專業訓練中心」

用星座來判斷外勞「適不適合雇主」？這種情況還真有！長欣利國際人力顧問總經理廖浩彬表示，「處女座」雇主最愛乾淨，十分要求家中整潔度，因此公司會挑選比較細心又勤快的移工去提供服務。

廖浩彬高中畢業後當了16年警察，更於民國90年因「取締非法外勞」績效表現優異，而獲警局頒獎狀表揚；接著又到移民署服務8年餘，直到45歲退休。因為老婆是印尼人，他開始接觸外勞仲介的領域，並於2017年10月成立長欣利國際人力顧問有限公司。

擔任業務經理的老婆黃筱蘋說：「讓移工在台灣把合約做滿、不換雇主，是我們的成就。」為了讓移工適才適所，夫妻倆非常重視人力需求的事前評估；他們會深入了解雇主的性格、習慣、喜好等，判斷什麼樣類型的移工能符合人力需求。廖浩彬笑說，他因此得到一個結論，「處女座」的雇主要求相對多，所以他都會特別註記在記事本上。

長欣利目前經營的業務，主要是協助客戶引進各國移工，包括看護、幫傭、廠工、漁工。國籍的部分，以「印尼」為最大宗，也有越南、菲律賓、泰國、蒙古等地。廖浩彬表示，越南移工逃逸率高，菲律賓移工愛申訴，相較之下，印尼移工本性善良、工作態度也最穩定。

長欣利更在印尼設立「專業訓練中心」，訓練內容包含基本照護，如翻身、拍背、搬運、洗澡、換尿布，以及烹飪、家事、語言等。他們也會要求印尼移工考取當地的BLK證照（印尼政府核發的考試證明）。廖浩彬強調，訓練中心是以擬真的家庭格局做基礎教育，會告訴他們清潔方法，「不然他們很有可能拿鋼刷去刷洗手台」。

黃筱蘋指出，從招募到訓練，長欣利培養一個移工的成本，大概要台幣3萬7到4萬元，但這是一個「很重要」的過程。以印尼來說，當地人多數只有國中畢業或肄業，教育程度並不高，在語言學習上會比較吃力。另外，她也很重視外勞的「正能量」，認為「樂觀、開朗、心態積極」是做這行的必備條件。所以，在訓練過程中，個性、談吐、家庭背景、交友圈等，也會列入觀察範圍，為的就是確保從長欣利介紹出去的人，是優質的、有通過一定的過濾篩選。

其實，「仲介」就是雇主與移工之間的橋梁。除了招募、處理相關手續外，長欣利也會適時與雇主交流溝通，了解移工的工作狀況；相對的，也會對移工做心靈輔導，畢竟他們離鄉背井，剛來台灣一定會覺得格格不入；在他們陷入抱怨、沮喪的情緒時，仲介會幫助他們轉念，引導他們「換位思考」，用更多元的角度去看待事情。

最後，廖浩彬也建議，在移工來台前一定要「視訊」，因為勞雇雙方可透過網路「面對面」地把彼此的要求做充分的溝通，避免來台後「長短腳話」。他強調，長欣利的服務宗旨是「您的需求就是我們的責任」，為雇主「精準配工」，才是人力仲介最重要的事。

凡事要心存善念、熱心助人

廖浩彬一直秉持著「凡事要心存善念、熱心助人」的信念。

就在14年前，老婆的印尼親人要來台幫忙做月子，當他去機場接機時，發現同行中有六個不認識的長者「無人接機」，他便僱車將這六位長輩帶回家中暫待。而這一待，就是快一個月的時間。

後來，當他有了想創業的念頭時，就是透過這六位長者的引薦，才認識印尼人力仲介公司，並開啟接下來的人生新旅程。

廖浩彬笑說，他17歲開始拿盾牌，在警職中有十餘年是處理外國人在台事務、取締非法外籍移工。「在我人生職場的上半場，是將拚命把移工送出國；下半場，卻是努力把移工帶進來。」