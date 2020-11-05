文/葉圳轍

綠色典範科大，深耕教育實踐；崑山科大為培育人才，透過高教深耕計畫建構跨域學習環境，培養學生關鍵基礎與多元能力，打造類工廠的實際環境，除啟用「織物染整及印花類產線基地」、「車用零組件生產自動化類產線基地」及「智慧聯網自動光學檢測類產線基地」外，另建置4間「類產線工廠」作為學生實作場域，今(5)日再舉行「國際咖啡認證中心」揭牌儀式，落實跨領域的技術實作課程，提高學生就業競爭力。

崑山科大國際咖啡認證中心正式成立後，將是全國唯一的全方位咖啡研發與人才的培訓中心。

該國際咖啡認證中心開幕式，貴賓雲集，許久未露面、高齡94歲的崑山科大創辦人李正合也到場關心；其他貴賓包括：國際名廚江振誠（崑山科大講座教授）、大員皇冠酒店董事長李錫淇、臺南市觀旅局主任秘書盧振義、逢霖工業董事長劉逢源、凱渥經紀公司事業部總經理范清美、名模林韋君、逢霖工業董事長劉逢源、開南食品董事長李得利、亞果遊艇集團副總胡竣甯及崑山科大董事長曾韋龍、校長李天祥、校友基金會董事長郭海濱、校友總會總會長許幸娟、國際咖啡認證中心營運長李學儒等，場面熱絡。

崑山科大國際咖啡認證中心揭牌。圖/葉圳轍

崑山科大校長李天祥表示，該國際咖啡認證中心斥費2,500萬元成立，每項硬體設備都是時下最先進的，包括符合國際標準的感官咖啡評鑑室、沖煮研究教學台、虹吸咖啡研究教學台、義式咖啡大師研究教學台、拉花藝術咖啡大師教學台，以及咖啡烘焙研究教學區、生豆恆溫儲藏室等，從咖啡原料到成品的製作全部精心配設，讓學生不必遠渡重洋，即可學習咖啡相關技術。

該校未來更規劃取得SCA專業精品咖啡協會認證場域的許可證，讓高規格設備發揮最頂尖效用。

崑山科大國際咖啡認證中心每項硬體設備都是時下最先進的；圖為校長李天祥(右三)帶領貴賓參觀價值300多萬元的咖啡豆烘焙機。圖/葉圳轍

李天祥指出，除了先進設備外，在師資方面，該校採用多元化政策，禮聘熟稔理論與豐富實務的師資，包括已擁有SCA專業精品咖啡協會的全科考官，以及CQI咖啡品質鑑定師資格的老師等多位業師，專精食品和商界實戰經驗，並嫻熟多國各式咖啡之原料管理、成品製作及顧客服務，可以為學生提供產學無落差的技術，成就畢業即就業的技能。

李天祥說，該校積極落實跨領域的技術實作課程，提高學生就業競爭力，不僅禮聘大師級師資結合餐飲獨特教學，建立咖啡產業從接軌至經營，自研發到推廣的專業渠道，讓學生事半功倍，高效率取得一技之長，順利考取相關證照，協助培育成為國際級競賽種子選手。

價值不斐的咖啡設備。圖/葉圳轍

值得一提的是，該「國際咖啡認證中心」已培訓4位種子師生獲國際SCA咖啡證照，有一位更獲SCA brewing professional高級專業level 3級，是全臺唯一且年紀最輕的在校學生。

此外，該校也將不定期邀請國內外優秀咖啡師、世界大賽得獎選手蒞校辦理講座，執掌咖啡專業區塊教學，提升學員的實務及競賽相關經驗。