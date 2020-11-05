思達創旭杭州年會 展現5G OMO科技力

因應疫情，教學現場藉由科技推動線上與線下的整合儼然為教育新趨勢。思達創旭教育集團日前在杭州舉辦了品牌年會，宣示「為未來而教」的品牌願景，年會採用虛擬棚的方式進行了兩岸連線，將集團董事長黃旭宏及台灣各部門總監的影音透過虛擬棚連線杭州，使台灣與杭州的成員與加盟商能跨越距離即時互動，讓整場年會的兩岸成員交流熱絡，展現了集團邁向「5G OMO」的科技思維。

大陸各分校代表從四面八方聚集到杭州年會，踴躍的出席也說明思達創旭佈局及拓展的豐碩成果。圖／業者提供

思達創旭總經理盧文才說，杭州是阿里巴巴所在地，也是網路創新發展的重鎮，這次將年會選定在杭州舉辦，就是藉此宣示思達創旭強對5G OMO的創新已進行積極布局，並對未來的發展有強大的企圖心。後疫情時代讓大陸的教育產業發生了很大的變化，素質教育結合科技的發展融入教學，線上線下整合趨勢已經成形，思達創旭課程的創新研發一直走在行業的前端，對全球人力素質的提升也責無旁貸。不但因應疫情快速推出思達數學線上APP，可以讓一萬多孩子在線上同時上課，老師也可以在直播課程培訓，從以往傳統線下的教學模式快速結合線上，通過了疫情的考驗。

思達創旭總經理盧文才表示，數學思維從三到五歲從小培訓已廣被接受，思達創旭將融入科技讓教育更進化。圖／業者提供

集團謝京叡執行長表示，這次思達創旭年會在大陸的出席人數達到一百多位，各地分校最北從黑龍江哈爾濱，最西從四川成都、貴州省貴陽市，最南到海南海口，東邊的江浙滬最重要的盟校也無一缺席。從所有分校非常踴躍的出席狀況來看，大家的心是非常緊密的。且疫情期間對加盟商的支持沒有減少，只有增加，因此對大陸加盟商的激勵特別明顯，近期各地加盟的狀況也持續升溫。

思達創旭執行長謝京叡表示，各地分校不遠千里齊聚杭州，展現了集團深厚的凝聚力。圖／業者提供

黃旭宏董事長表示，2020雖然是多事之秋，但孩子的教育不能停，思達創旭仍然將發揮實體線下啟發教學的優勢，再輔以線上的支持，思達創旭對於老師、學生、家長都會有一個新的教育型態與解方，可以因應各種環境變化與挑戰。未來的教學課程設計上甚至研究將加入AR/VR的形態，讓孩子的學習更主動，啟發更有趣，達成「為未來而教」的目標，也成為各地分校最堅實的教學後盾。