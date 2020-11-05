掌握跨境商機 3大洲5大電商艦隊帶您航向成功之路

即刻報名貿協11/10 Global B2C 海外電商新布局說明會

充滿動盪的2020年即將邁入尾聲，COVID-19為全球的商業模式帶來重大變化，疫情加速改變數位化腳步與消費者行為。根據勤業眾信（Deloitte）研究指出，伴隨疫情帶來的消費習慣變化中，消費者大幅自線下轉向線上購買的產品包含娛樂服務、食品飲料、美容保養、生活用品及3C電器用品。此外，世界經濟論壇（World Economic Forum）報告更預估，疫情讓電商發展與成長速度超前5年，今年全球電商營收成長將可達20%，反觀實體通路銷售則將銳減至少60%。

為協助臺灣廠商搶得年末電商購物旺季商機，由經濟部國際貿易局委託外貿協會營運的電商平台-台灣經貿網，將於11月10日舉辦「Global B2C海外電商新布局說明會暨洽談會」，邀請跨足全球3大洲5大知名電商平台如新加坡本土第一大電商-Qoo10、波蘭最大同時是全球前10大電商-Allegro、菲律賓首家電子產品專售-Kimstore、法國第二大且歷史最悠久的全通路零售商-Fnac以及巴西第一大電商集團-B2W共同參與。

外貿協會表示，此次洽談會主力招募的產業類別包含3C消費品、居家生活（含園藝、廚房用品）、運動休閒、醫藥保健（如溫度計、血壓計）、美妝保養、服飾配件、食品飲料酒水、小家電、腳踏車及周邊、母嬰用品、玩具等；更將首次整合VR技術創建「線上說明會」，除重現實體說明會場景外，讓線上參與者亦能體會親臨現場的真實感。

貿協強調，因大環境不安定趨使企業打破常規重新審視布局策略，以不變應萬變將無法讓企業在後疫情時代永續經營；數位工具與數位轉型其實一直存在，但因疫情所趨必須更積極去面對這項課題，強化能力面對無常的新日常，透過進化版服務和獲利模式迎戰未來的新復甦。

貿協表示，台灣經貿網為國家級貿易總入口網站，提供14語系、線上銷售、數位貿易學苑等多元服務是中小企業跨進線上銷售的解決方案，同時貿協以台灣經貿網為核心，拓展電商業務至全球電商合作夥伴強化自身電商銷售圈，欲瞭解更多11月10日活動詳情及台灣經貿網資訊，請上網（https://bit.ly/2TIwwsC ）報名。