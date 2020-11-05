外貿協會文創宅經濟系列講座 歡迎報名

「無人大未來-Vtuber的關鍵社群行銷力」

全球疫情尚未停歇，宅經濟炙手可熱，零距離創新（0-Distance Innovation）整合數位科技，提供遠在天邊的使用者也能享受近在眼前的體驗，科技拉近彼此距離也創造新的商業模式。新興產業虛擬網紅（Vtuber）結合原創IP設計、網紅、直播、遊戲和動畫製作元素，成為網路世界的當紅炸子雞。因應5G時代的到來，為協助我國業者掌握零距離創新、瞭解全新的商業模式，經濟部國際貿易局與外貿協會將於11月18日下午2時在臺北國際會議中心舉辦文創宅經濟系列講座-「無人大未來-Vtuber的關鍵社群行銷力」，瞭解虛擬網紅在關鍵社群的影響並檢視自身商業模式的致勝關鍵。

外貿協會表示，文創宅經濟系列講座邀請業界知名專家及重要代表主講，如台灣虛擬網紅協會理事長陳封平，透過長期從事多媒體與數位娛樂體感應用解決方案的自身經驗，解析「虛擬網紅-台灣的未來挑戰與機會」。同時，亦邀請烽燧製作技術總監也是甲尚科技特約講師、中國科大兼任講師的于翔分享「虛擬世界大解密，懂了就不難！」，說明數位虛擬產業的運作以及未來潛在商機。

虛擬網紅Vtuber突破消費者認知，同樣擁有專屬YouTube頻道可聊天氣、談興趣，一起玩實況遊戲、介紹美食或景點，與真人YouTuber一樣的日常發片，如日本流行巨星初音未來、肯德基的哈蘭德桑德斯上校以及時尚界新寵兒、全球累積超過160萬追蹤者的19歲女孩米凱菈（Lil Miquela），皆是跳脫想像、沒有心跳的代言人。5G時代來臨，Vtuber模糊虛實邊界和真人搶佔網路市場，科技翻轉了數位內容商機。

貿協強調，運用結合人工智慧的虛擬角色，導入商店、公司平台、展覽等需要人力的場域，將是未來新商業模式致勝的關鍵；更多全新商業刺激及創新的展覽方式可親臨現場講座聆聽，講座報名網址（https://events.taiwantrade.com/Vtuber1118 ）。