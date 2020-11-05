突破性產品！居安KV99熔噴布 全面截殺不同屬性病毒細菌危害

新冠病毒肆虐全球，自去年11月起至今第二波全球確診人數持續攀升，疫情擾亂全球各種商品供應鏈癱瘓經濟，並且侵蝕消費者購買力造成人心惶惶，因此防疫物品的需求量大增。國內業者與新加坡、香港共組團隊，研發出滅殺病毒及細菌的強大濾材─「居安KV99熔噴布」，並於今（5）日在台中林酒店三樓環球廳舉行發表會。台灣總代理Infinity Global Co.,Ltd.鄭敦揚執行長表示：「感謝蔡總統、行政院蘇院長、以及衛服部陳部長把台灣防疫做得這麼好，為我們大大爭取更多的時間來研發！」

發表會貴賓合影。圖／許俊揚攝

居安KV99熔噴布成功通過全球知名化驗所 Nelsons Lab、intertek 及香港公開大學的測試，北京京畿分析測試中心證實可以滅殺 COVID-19 （99.81%）、H3N2流感病毒（>99.99%）、細菌 ( >99%)、配合超高效病毒過濾效率 VFE(>99.9a%)。居安熔噴布發出的極強正極，能在60秒內撕裂病毒及細菌的外膜，進而達到滅殺病毒與細菌。居安熔噴布所產生的高強度正極，與新冠病毒、病毒及細菌表面帶負極性的刺突蛋白±相吸，能有效滅殺帶負極的病毒及細菌，堪稱最高級別的防護效果。

台灣總代理Infinity Global Co.,Ltd.鄭敦揚執行長解說該產品與傳統熔噴布之差異。圖／許俊揚攝

一般傳統熔噴布依靠靜電捕獲細菌和病毒，細菌和病毒表面蛋白質帶負極，而靜電本身帶微正極，捕獲效率並非為最高效能。因靜電本身帶有不穩定性，容易因炎熱天氣及潮濕環境下散失放電，因此在試用一般熔噴布數小時後過濾效率開始衰減。一般傳統熔噴布只能發揮不同程度的阻隔功能，將病毒或細菌阻擋在熔噴布外，但無法做到滅殺的功能，隨著時間的移動，病毒或細菌會開始在熔噴布纖維上數倍的增生，因此長時間使用後容易因接觸病毒及細菌而受感染，並將病毒及細菌帶回家中造成二次感染。而且有效期短、保存不易，更可能因為運送過程中的外在因素（如酷熱天氣或儲存不當），導致熔噴布靜電大量流失，令產品出現未出售已失效的情況。

居安KV99滅殺新冠病毒/細菌熔噴布台灣總代理Infinity Global Co.,Ltd.鄭敦揚執行長解說該產品與傳統熔噴布之差異。圖／許俊揚攝

居安KV99熔噴布採用對人體完全無害技術，通過多項國際歐盟標準對人體無毒測試，紡織品甲醛測定 EN 14184：2011/JIS L 1041 合乎 Type 1 – 嬰兒< 36個月安全標準。同時居安熔噴布更能長期存儲，居安的過濾材料仍保持高效力，功能不減。此高效過濾專利技術，結合團隊在化學及應用材料方面的專業知識，更成為目前世界上獨一無二的技術。居安高效過濾滅殺技術首階段運用在熔噴布產品上，並經測試證實能達到高效滅殺病毒細菌、特效防護、長效保存、高透氣度等效果。不但能充分解決傳統熔噴布無法處理的問題，其對人體無害的滅殺病毒細菌技術更是將傳統無紡不織布濾材提升到前所未有的高度！

Infinity Global Co., Ltd.台灣總代理鄭敦揚執行長表示，居安KV99熔噴布」為具備滅殺病毒及細菌的強大濾材，能夠達至全面截殺不同屬性病毒細菌危害，該熔噴布可使用的範圍非常多，舉凡所有不織布相關產產如冷氣濾網、空氣清淨機濾網、床單、椅套、抹布、窗簾、襪子、鞋墊、紙巾等，均可適用。

Infinity Global Co., Ltd官方網站：www.taiwankv99.com。