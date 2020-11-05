亞太區農業技術展暨會議南港展覽館登場

新科技新趨勢，香港商亞洲英富曼會展公司（Infor Markt）台灣分公司主辦的第四屆「亞太區農業技術展覽暨會議」5日至7日在南港展覽館一舘K、J區盛大登場，同期舉行壹灣養殖漁業、畜牧產業展覽豐會議，並首度結合亞洲太中洋地區糧食與肥料技術中心(亞太糧肥)、行政院農業委員會畜產試驗所(育試所)舉辦『以減少糧食浪費與廢棄物再利用探討循環農業的實踐與效益』國際論壇。

為實現農業永續發展注入新的元素。農漁畜三展“實體線上”共計283家參展商“絲上線下”在展期內争取大訂單，搶占後疫情時代市場商機。

Infor Markt台灣總經理劉櫻惠表示，今年疫情限制了一些企業的動能，但是台灣從口蹄疫區名單除名也給台灣養豬業提供了一個重回國際市場的契機。本屆展會透過“實體+線上“的展會形式，以“重啟2020後疫情時代新商機“為主題，協助台灣業者衝破疫情障礙開拓新商機。

行政院農業委員會籌組“台灣農業技術館”，首次組團參展的屏東農業生物科技園區也打造「農科園區館」，展出台灣自主研發、最具前瞻性的農漁畜新技術，包括了生物性農藥、環保型資材、飼料添加劑、智慧養殖設備、智慧農業設施、水產病原檢測試劑、微生物全基因體分析技術及農業生物科技產品等123項技術。

農委會連續四年參展，今年展出自主研發、最具前瞻性的農漁畜新技術。圖／黃台中

畜牧展區充滿濃濃的國際風，荷蘭舘、丹麥館、韓國館、飼料科技館、工業研究院的沼氣發電館、智慧養殖館競相争艷，提供了畜牧業者多元化的可減少成本、增加產量、提高肉品質量、增加養殖戶收入的智慧養殖設備、飼料科技、疫病防控等創新技術及產品。

工研院主導的“沼氣發電館”，向養豬業者展示“點廢成金”的循環農業技術，將養豬場的廢水污泥轉化為能源及有機肥料回歸大自然，减少環境污染。

工研院“沼氣發電館”展示“點廢成金”的循環農業技術。圖／黃台中

養殖漁業展區推出智慧養殖、節能環保、生物安全防控為主的新技術及新產品。邀請社團法人中華無抗養殖聯盟協會及行政院農業委員會水產試驗所、海洋大學水產養殖學系接連開講，共同探討“無抗養殖大趨勢“、“台灣水生物疾病的防疫對策”及“台灣太陽能智慧漁電共生科技之發展近況“等議題，提高台灣水産品品質與食用安全，提升市場占有率。

專題研討會吸引業者到場參加。圖／黃台中

不受疫情影響，主辦單位在展場中設置消毒設備，提供安心與安全的參觀環境，開展首日參觀民眾和業者突破7千人。有邀請函的業者可免費參觀，非業內人士購票入場，費用新台幣350元。