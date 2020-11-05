輕稅簡政地利共享 臺中調降公告地價還稅於民逾九成納稅人受益

臺中調降公告地價，還稅於民，逾九成納稅人受益。

「臺中市109年公告地價調降了！」臺中市九成以上納稅義務人於今年收到地價稅單時會很有感。

盧秀燕市長上任後力推「輕稅簡政」，挹注實質的輕稅政策，減輕人民稅賦負擔，企業經營成本也會降低，進而帶動臺中整體經濟發展！

◎平均調降20.06% 振興經濟接地氣

公告地價每兩年調整一次，今年臺中市的公告地價比107年平均調降20.06%，調整後的公告地價適用於11月開徵的地價稅，約9成納稅義務人，也就是約85萬戶因公告地價調降而少繳地價稅，一般用地平均每戶減少約2,560元，自用住宅用地平均每戶減少約168元，拿到地價稅單時當然很有感。

105年臺中市公告地價平均大幅調漲38.25%，對照臺中市自有住宅比率高達8成，形同全民加稅，當時引發諸多非議。市長盧秀燕上任後，積極落實「輕稅簡政」，依法召開地價評議委員會，最後決議109年公告地價調降20.06%。

而為避免相鄰縣市間地價訂定不均衡，臺中市政府也於去(108)年10月召開縣市毗鄰地區地價協調會，與苗栗、新竹、宜蘭、花蓮、南投及彰化等相鄰縣市政府地價人員，共同研商查推估價格、公告土地現值及公告地價訂定等相關事宜。

◎傾聽民意用心溝通 審慎決策輕稅惠民

臺中市政府表示，過去幾次公告地價調整，導致臺中市公告地價基期墊高，市長盧秀燕上任後，廣納多方意見並召開多場公告土地現值及重新規定地價作業說明會，在充分考量「地方財政需要」、「社會經濟狀況」、「民眾地價稅負擔能力」等原則下，決議109年公告地價調降20.06%，決策過程嚴謹不倉促，努力兼顧地方施政與人民稅賦負擔。

此外，109年地價稅雖然調降，但臺中市因人口持續增加，不動產交易熱絡，地價稅減少的稅收有土地增值稅、契稅及印花稅挹注，加上新興開發區經重劃完成開始徵收地價稅，都能適度補足地價稅減收的差額，市府財政不受影響。

◎全智慧稅務客服中心 一站式服務更便民

今年初，新冠病毒疫情影響全球，民生經濟首當其衝，臺中市政府主動推出「中稅紓困暖心包」，彙整地方稅、國稅等疫情紓困措施，並因應疫情延長繳納期限、分期或延期繳納及地方稅減免，緩解市民財稅負擔。

輕稅簡政貼心，試算稅額與諮詢更是主動便民，臺中市政府地方稅務局首創全智慧客服中心，以一站式服務為概念，提供民眾即時服務，只要用電話、LINE、SKYPE或AI智能客服，就能進行稅務諮詢及申辦，解決上班日無法臨櫃洽辦的困擾。

臺中市高居全臺人口第二大城，調降地價稅有利購屋安家、工商創業，減輕房地持有成本，帶動商場、工廠進駐臺中效應，注入產業活水，促進臺中整體發展，市民與企業直接受惠。(以上資料由臺中市政府新聞局提供)