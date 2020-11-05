親子整理師台灣掀風潮 翔愛發願台灣走透透、培訓百位專業人員、讓家有能、因愛飛翔

翔愛公益慈善協會與沃客買VFT創業實戰教育學院合作首創的「親子整理師」，目前已培育超過24位取得專業證照的親子整理師，以親子作為支點進入家庭服務，讓最基本的社會單位「家」可發揮它應有作用，翔愛公益慈善協會、親子整理師公司執行長王璟琦表示，親子整理師透過親子關係跟收納整理兩個雙專業整合，透過專業陪伴輔導、正念價值觀的引導，讓有需求的家庭能夠走向他們自己想像中家的樣貌，這樣的社會性需求已越來越大，所以翔愛發願，未來要為台灣社會培訓一百位親子整理師，從家開始，讓社會更好。

王璟琦分享，翔愛公益慈善協會藉由社區照顧進到社區，發現台灣傳統社區家庭其實都透過里長或鄰長的幫忙，但是里長鄰長可能沒有辦法有親子整理師的專業與輔導溝通技巧，例如，原本家庭表面困難在於小孩的問題，但親子整理師專業進去後發現，真正問題的根源在於夫妻關係，這反而應該最優先溝通處理的，諸如類似的案例、口碑相傳，翔愛慢慢案源就越來越多。

金融業出身的婕安，是第一屆親子整理師培訓取得證照的專業親子整理師，她認為直接從家庭去處理問題才是最根本的，圖為她的親子整理師介紹卡。圖/業者提供

金融業出身的婕安，是第一屆親子整理師培訓取得證照的專業親子整理師，她感性分享：「我從小生長的家庭並非傳統所謂正常家庭，所以總覺得心裡有一塊塊缺失，是一直想要彌補的，很幸運的是，自己成長經歷內化了很多心裡的部分、得到很多養分，就希望有機會可把這些東西散播出來，幫助別人，所以在從事金融業一段時間之後，就一直在思考我想要做的事情是什麼？因為社會最重要的就是家庭教育，然後還有家庭成長的過程。所以我認為，問題核心直接從家庭去處理，我覺得才是最根本的，所以我其他的事情我不敢說，但是因緣際會參與親子整理師這個工作，是我完全沒有後悔的一件事情」。

專職媽媽重回職場，選擇親子整理師作為出發點的萱萱，藉由親子整理師的工作觀察幫助別人，其實也幫助到自己，而且因為惜福而覺得更幸福，圖為她的親子整理師介紹卡。圖/業者提供

走入家庭多年之後、專職媽媽想要重回職場，選擇親子整理師作為出發點的萱萱，她也分享自己的經歷表示：「親子整理師工作屬於比較彈性，比較適合有家庭、有小朋友的媽媽 ，我目前接觸兩個個案，覺得反而帶給自己最大的成長，包括跟自己的孩子、自己的爸爸媽媽說，相處的模式是不是自己喜歡的？因為其實你進入這些案主家之後，你會發現所有問題都是有跡可循，不管是從環境、或是說上一代的養成、彼此相處互動，講一個最簡單例子，就是說你回到家，你知道你們家的一些衛生紙、放庫存的衛生紙放在哪裡嗎？可能有些人只是回家就是上班，下班完之後回到家，然後就是洗澡、睡覺或是滑滑手機，跟爸爸媽媽完全沒有互動，所以藉由觀察幫助別人，其實也幫助到自己，去體驗過去日常生活中看不到的那一面的，覺得自己很幸福，而且因為惜福而覺得更幸福。

親子整理師培訓計畫首席顧問、沃客買創投、VFT創業實戰教育學院創辦人彭思舟博士說明，翔愛目前培訓取得證照的親子整理師有24個，八成已開始接案，未來無論市場性與社會性需求都相當大。翔愛已規劃明年度希望能夠到全台灣各地去開始辦理講座、展開群眾募資，並也已成立社會企業「親子整理師公司」，可望更進一步做好相關親子整理師與市場性的媒合服務、品質管理與品牌打造，未來有機會成為影響改變台灣、讓社會更好的力量。