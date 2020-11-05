財團法人台北葫蘆寺 捐贈德國福斯救護車做公益

觀音佛祖是臺灣廣為人知的民間信仰，祂慈悲為懷、普渡眾生的形象深植大眾內心。每年農曆9月19日為恭祝觀音佛祖出家紀念，台北葫蘆寺盛大舉辦境內遶境祈褔活動，恭迎觀音佛祖及眾神遶境葫蘆堵、社子地區巡境賜福，沿途民眾皆會備香案祈褔。

今年由於新冠肺炎疫情尚未完全消除，繞境活動也因應配合政府防疫政策縮小規模，經廟方董事會一致通過決議，將省下經費並廣納十方善信的發心捐獻，購置高頂救護車捐贈台北市政府消防局，共同為市民服務。

副市長黃珊珊致感謝詞。圖／台北葫蘆寺提供

士林葫蘆寺董事長郭江源表示，葫蘆寺建寺至今已逾70餘年，公益事業投入相當多，在台北市的80多間廟宇中就名列前茅，還榮獲「臺北市寺廟社會公益獎」第23名，今年特別捐贈的高頂救護車只是第壹號，未來仍會持續努力，希望能捐贈更多的車子，以持續弘揚社會公益及宗教團體為民服務的精神。

臺北士林葫蘆寺是葫蘆堵地區的信仰中心，除了舉行宗教盛事外，葫蘆寺也辦理愛心公益濟助活動，每年3月及7月皆有濟助葫蘆堵、社子、後港地區共17里約1千戶的低收入戶家庭每戶新台幣1000元及白米10斤。也大力獎助各方學校，鼓勵學子努力向上，對地方貢獻與社會關懷不遺餘力。

台北慈惠郭堂主葉子女士（右）陪同主持葫蘆寺捐車儀式。 圖／台北葫蘆寺提供

今年除照常舉行了觀音佛祖誕辰祈安繞境活動，也希望共同為祈求臺灣今年能夠圓滿平安、風調雨順、國泰民安，弘揚主神觀音佛祖大慈大悲、普渡眾生的精神，並推行宗教團體社會公益善行，也廣邀所有想參加遶境活動的信眾們，一同前往參拜觀音佛祖。