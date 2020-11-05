課徵瓷磚反傾銷稅傷國傷民，政府速踩剎車

面對進口瓷磚業者反對政府對印度、越南、馬來西亞及印尼產製進口之陶瓷面磚課徵反傾銷稅的憂心，昨(4)日由台灣區磁磚發展協會、台灣磁磚反反傾銷聯盟、台北市建材公會邀集駐台北越南經濟文化辦事處、駐台北印尼經濟貿易代表處，及進口瓷磚業者代表多人，假台北市設計建材中心舉辦台灣瓷磚反傾銷調查展開座談會，會議公推立法委員林岱樺主持，業者紛向林立委提出一旦政府執意對這4個國家祭出瓷磚反傾銷稅及臨時課徵瓷磚反傾銷稅，必會造成四國反撲，一半以上的進口瓷磚業者也將倒閉!

林岱樺立委於會中傾聽駐台辦事處代表及業者心聲。圖/傅秉祥

一半以上的進口瓷磚業者恐將倒閉

進口磁磚業者向立委提出反傾銷缺乏正當性，包括:（1）台灣提磁磚反傾銷來自眾所皆知的壓力（2）台灣磁磚幾乎全為內銷，鮮少外銷，正當性及合理性無法服眾（3）台灣磁磚長年受政策保護，早該成長茁壯，現在卻用連串貿易障礙手段阻擋並汙衊外國磁磚，心態可議（4）10％關稅稅率固然引發磁磚進口，製造業不也在同享此一低關稅稅率嗎？（5）國產磁磚只是半套國產磁磚，目的是用國產之名獲取政策利益，甚至保護特定產（企）業。另外也表達對台灣陶瓷公會致財政部關務署、經濟部貿易調查委員會之公開版申請書及表件的疑惑，會中反應的內容包括：

推測、武斷、言過其實及不當字眼甚多，國內外資訊收集有誤，規格、用途論述牽強，涉案貨物之貨品分類號列有灌水之嫌，且申請人資格調查範圍仍然不足，傾銷事實及傾銷差率計算仍待實務釐清，產業惡性循環歸責進口涉案貨不公平，汙衊涉案國「為去化其國內剩餘磁磚才銷售至我國造成嚴重永久且難以回復之損害」言語悖離事實，涉案國貨物進口絕對數量、進口量與我國國內需求量、市佔率、進口量與我國產品生產量、同類貨物售價影響..等仍待檢視，「削價」二字無法接受，對我國產業影響論述過於臆測武斷等。

林岱樺委員邀集台灣區磁磚發展協會理事長陳裕愷(右一)與業者代表一起參與座談。

主持的林岱樺回應，將向行政院確實表達反傾銷的議題需直接討論，並鼓勵業者積極向政府反映，近期內將邀請主管機關，包括法規、經濟部、財政部、標檢局的官員與業者一起討論。另外越南駐台北經濟文化辦事處商務組組長武文強致詞指出，越南從30、40年前就開始發展磁磚產業，無論技術、設備、人工素質及原材料等都已有穩固基礎，不輸其他東南亞國家，針對台灣財政部發出的公告，提到越南出口陶瓷(海關統計10家)都屬規模較小且沒有代表性，許多越南瓷磚大廠都沒涉及到這個指控，但台灣已提出調查公告令越南非常關切，且台灣原告提到越南是非經濟體國家，並拿印度的例子做為參考根本不對，反傾銷參考印度的數據是從越南加入WTO開始至2008年11月30日，遠久的數據早已結束且不合現狀，建議台灣應該針對越南現況進行深入了解才對，如果台灣要依照這個舊數據來對越南欲加之罪，那麼越南絕對不服!根據越南已加入WTO而言，若一個國家拿第三國的數據針對某個國家執行反傾銷稅，那麼越南會反應到WTO世界貿易組織請求主持公道。

業者帶磁磚向立委說明。

印尼駐台經際貿易代表處貿易部主任艾吏福也向林立委說明，該國非常重視這次台灣提出的反傾銷案，但歸納幾點意見包括:(1)沒有確實證據證明有傾銷(2)也沒有證據分析，他強調印尼也有相關的法規因應與台灣的財政部一樣，被台灣指控但一直沒有收到時間表等資料，希望台灣政府能提供更確切的資料，更希望台灣能停止此傾銷案的調查!

現場多位進口瓷磚業者也紛紛表達不滿，歸納為:反傾銷對於進口商而言是一種很大的打擊，表示這30多年來，進口業者一直處於挨打的局面，進口關稅不斷調高、進口過程屢受海關刁難、若要廠商押款也要求兩倍金額…等，業者反問政府這兩年有抓到所謂的走私貨多少，為何要浪費人力茶合法瓷磚呢?政府不斷的查察造成進口商好像是小偷一樣，業者強調政府不斷鼓勵台商前往東南亞投資，現在台商在東南亞投資的生產線已經是台灣本土業者的數10倍，目前台灣本土3家瓷磚大廠總共只有17條產線，台商前進東南亞發展，光是在越南的一個廠的生產線就已經超過這三家本土大廠，業者表示政府應該鼓勵大家都進口瓷磚，一起進行自由競爭才對，呼籲政府應該聽長年處於弱勢的進口瓷磚業者聲音，綜觀三家本土瓷磚大廠的產值僅為全球0.003%而已，若對這4個國家祭出反傾銷稅則他們一定會有報復行動，若政府不停止調查絕對不利未來發展。

駐台北印尼經濟貿易代表處出席代表向林立委及業者表達反對台灣祭出反傾銷訴求。

業者表示台灣每年進口幾10萬類產品，台灣水果、蔬菜、豬肉、甚至馬桶都有進口，加上廚具、大理石…很多建材都有進口，但獨獨規定磁磚不能自大陸濟口，合法進口瓷磚也被上綱到大陸磁磚查驗等級嚴查嚴審!這是什麼原因政府要去追查，若本土業者一直要求政府打壓不讓瓷磚進口，變成是一種變相的保護主義不應該，本土業者礙於成本不再投資一直延用舊設備，然後又請政府限制進口，獲取政策利益，兩面手法說穿了還不是為了保護自己利益而拼命打壓進口瓷磚。這樣的保護能讓國內瓷磚製造廠成長嗎?

林岱樺說，出席會場的兩位駐台代表處代表自己的國家，建議可將訴求以國對國的方式直接反映給行政院甚至蘇院長，4個國家一起表達立場讓院長了解，除此，近期內將儘快邀請政府相關單位主管一起舉辦下一場座談面對面溝通。