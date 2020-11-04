長照法人新制度實施 鼓勵業者轉型升級

資誠舉辦「2020住宿式機構長照管理論壇」，長照相關業者與會

2020台北國際照顧科技應用展於11月3日至5日舉行，資誠聯合會計師事務所(PwC Taiwan)與AnKeCare創新長照於11月4日共同主辦「2020住宿式機構長照管理論壇」。資誠生醫產業合夥會計師蔡晏潭指出，政府2018年公布實施長照法人新制度，長照機構法人化不但是帶動住宿式機構轉型升級的關鍵時機，更是跨產業業者進入長照新興市場的機會。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏於致詞時指出，依據國家發展委員會於2020年8月最新發布的人口推估報告，台灣將於2025年邁入超高齡社會，比起前次(2018)年推估的時點還要提早1年。人口高齡化趨勢下，台灣長照需求刻不容緩。期望透過吸取國際經驗，發展成功商業模式，幫助台灣不同產業抓住樂齡商機。

衛福部推輔導計畫 幫助長照產業轉型升級

蔡晏潭說明，實施長照法人新制度以來，業者往往因不熟悉新的申請制度與投入成本是否符合效益，進而影響參與的意願，今年，資誠生醫團隊在衛福部指導下執行「住宿機構轉型暨長照法人管理輔導計畫」，計畫預計將業者投入住宿式長照機構的流程分成「前期評估階段」、「新設或轉銜長照法人階段」，以及「長照法人經營管理輔導階段」，透過專業會計師、住宿式機構業者、律師、建築師、不動產業專家與市場分析等之財顧團隊，針對業者個別發展需求予以輔導協助，並擔任協助民間與政府溝通的橋樑。