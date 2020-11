SUZUKI全車系舊換新優惠實施中 THE NEW IGNIS限時入主63萬元起

SUZUKI新世代戰略小車IGNIS,結合掀背車功能與SUV車型的高頂設計,搭配靈活多變的座艙配置,2017年上市即獲得世界年度都會車TOP 3殊榮,更連續兩年獲得台灣車訊風雲獎「最佳進口都會車」的肯定。THE NEW IGNIS以SUZUKI首部SHVS(Smart Hybrid Vehicle by SUZUKI)智能混合動力車之姿,再次撼動台灣車壇!全新搭載HYBRID輕油電科技、DCBS煞車輔助系統,以及1.2L DUALJET輕量化引擎,以1,197cc最小級距排氣量,造就THE NEW IGNIS兼具稅金與燃油的雙效節能表現,創造全面進化的駕馭體驗。同時,為了讓更多台灣消費者親身感受「GO UNIQUE」的品牌精神,TAIWAN SUZUKI自即日起推出全車系舊換新購車優惠,配合政府補助最低63萬元起即刻入主THE NEW IGNIS。馭見進化,馭見生活無限可能。



VITARA推出三重優惠S車款政府補助舊換新優惠價只要75萬元起!圖/業者提供

全能休旅的全能本色!VITARA也推出三重優惠回饋每位支持VITARA的車主!VITARA S車款政府補助舊換新優惠價只要75萬元起!另外VITARA全車系首兩年低月付,只要8,800元,而且領牌就送不鏽鋼門檻飾板、運動版擾流尾翼。

VITARA以小排量大動力的優異性能、同級第一的節能表現外,擁有6大安全系統:ACC主動式安全車距巡航控制、BSM車側盲點偵測、DSBS雙感知器煞車輔助、LDWS車道偏離警示、RCTA後方車側警示、Weaving alert駕駛疲勞警示,更是守護車主與家人的安全。VITARA在安全系統上的升級搭配絕美外型,和配置上的升級優化、跑格動力與優異節能,即刻就入主VITARA一起體會全能實力。



11月入主CARRY不僅購車免頭款,更享等值首年月付額的萬元大紅包。圖/業者提供

全新世代CARRY以超越同級的超大載重、節能油耗及靈活操控等堅強實力,獲得全台年輕創業頭家們的肯定。TAIWAN SUZUKI推出史無前例的超激優惠,入主CARRY不僅購車免頭款,更享等值首年月付額的萬元大紅包,獲得頭家們的熱烈迴響,本月優惠不間斷,力挺全民拼經濟,讓更多頭家輕鬆做生意。

來店試乘即贈百週年保溫瓶

THE NEW IGNIS延續前一代靈巧多變的都會風格更在性能、安全,及引擎效能上全面提升,不僅重新詮釋小型車的駕馭樂趣,更帶領SUZUKI車主勇於追求自我,無畏挑戰的精神!歡迎前往SUZUKI全台經銷商展示中心賞車試乘,親身感受體驗THE NEW IGNIS「馭電進化」的操駕樂趣。

2020年11月SUZUKI促銷方案如下: