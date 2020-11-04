彰化縣行善團捐贈金門家扶圖書室 豐富家扶兒心靈成長內涵

由家扶基金會董事蕭文龍領軍的彰化縣行善團，日前特前往金門進行為期4天的公益之旅，此次公益行程包括拜訪金門家扶中心及金門縣大同之家等機構，並舉辦慈善公益活動。公益行程首日（10月31日）率先前往現正在興建的金門家扶扶幼新館，為所共同捐贈的「富育圖書室」舉行揭牌儀式，期盼啟用後的「富育圖書室」可提供給金門家扶兒們有一個良好的閱讀環境，並藉由多閱讀、多學習，拓展視野、富裕心靈。

家扶基金會董事蕭文龍領軍彰化縣行善團到金門進行一趟公益之旅。圖／家扶提供

此次金門公益行的彰化縣行善團成員中包括家扶基金會董事蕭文龍（國際獅子會300-C3區前總監、富偉集團總裁）、國際獅子會300-C3區前總監葉志宏、第三副總監王寶秀、育達慈善會會長陳玉雪、育達獅子會會長劉國璋、成功獅子會會長張阿圓、花壇獅子會會長蔡桂真、育達獅子會輔導會長陳秀美及金門家扶中心創所首任主任郭江北等共50餘人，行程中主要安排關懷弱勢族群推展公益活動，同時將旅遊與公益行程結合，在新冠疫情出國不便之際，不僅可一起做公益，還可相約類出國，放鬆心情調適身心。

家扶基金會董事蕭文龍說，期盼「富育圖書室」能大力挹注家扶兒「知識的力量」，讓每位家扶兒有更優勢、正面的成長蛻變。圖／家扶提供

家扶基金會董事蕭文龍表示，希望「富育圖書室」可以讓家扶兒與社區兒少們多閱讀書籍，學習更多知識、打開視野，讓知識、心靈及智慧都更加豐富。而圖書室取名為「富育圖書室」，不僅代表著富偉精機公司（富偉集團）及育達慈善會團體對於家扶兒少學習成長的期盼之意，主要希望每一個人都能拿起圖書，藉由多看書、閱讀獲得書上的知識，讓心靈及智慧有更 富裕（富育） 的成長與體悟。

金門家扶中心扶幼主委李根遠相當感謝彰化行善團體發揮善心大愛捐贈扶幼館圖書室的設施與設備，當天並特別致贈代表金門文化特色的風獅爺感謝牌給富偉集團總裁蕭文龍、育達慈善會會長陳玉雪和金門家扶創所主任郭江北等三人，代表金門家扶中心表達誠摯的感謝之意。

金門家扶主任李桂平並表示，彰化行善團體以育達獅子會及育達慈善會為主體，結合志同道合的成員，經常在台灣地區及世界各地傳播關懷傳播愛，常年在彰化、南投及雲林等地幫助弱勢濟弱扶傾，且認養家扶基金會國外貧困兒童，並遠赴國外關懷救助弱勢，從興建供水站、公共廚房設施、醫療服務及教育設施等，都可看到該團體的身影。

尤其在國外的國際救援公益活動中，彰化縣行善團協助家扶基金會在海外發揮台灣的軟實力，早於15年前就到訪蒙古，且陸續前往吉爾吉斯及非洲的史瓦帝尼等多個國家，造福經濟弱勢國家的兒童，讓台灣的聲望在家扶基金會扶助國家中大幅提升且受到尊敬。

金門家扶非常感謝彰化行善團體以類出國方式安排到金門展開公益活動，且全體成員共捐贈155萬元善款，並指定做為金門家扶兒童扶幼館的設施建設基金。

家扶基金會董事蕭文龍說，此次公益活動能順利成行主要歸功於彰化家扶兒少保委員會前主委楊淑卿的大力號召，另一位是金門縣榮譽縣民郭江北，郭江北不僅為行善團組織的成員，也是金門家扶中心創所主任，一手開創金門家扶中心，奠定良好的服務模式和基礎延續至今，且此次更穿針引線出錢出力回饋其夫人娘家家鄉不遺餘力，並安排前往大同之家捐贈慰問金關懷地方的鄉親。