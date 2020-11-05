「SUBARU品牌月」精彩活動盛大展開 限時禮遇同步實施中

受到新冠肺炎疫情及整體大環境影響，2020年對許多人來說並不容易。為延續每年舉辦SUBARU品牌活動的傳統，並同時配合落實台灣防疫運動，SUBARU台灣意美汽車宣布於11月份分散群眾於各縣市的SUBARU據點舉辦「SUBARU品牌月」活動，提供廣大消費者及SUBARU車主們系列主題活動、家庭日及限時禮遇。

此外，於「SUBARU品牌月」期間至全台SUBARU授權展示中心，持品牌月活動手拿板於個人Facebook或 Instagram拍照打卡設定公開並hashtag # 2020ILoveSubaru，即可獲得品牌月展間打卡活動限量車貼。同時，SUBARU正式推出2020最新限量款SUBARU安全小公仔，活動期間提供限時限量優惠價NT$ 980/隻(定價NT$1380/隻)。

SUBARU週日溫馨講座、2020車主家庭日不缺席

SUBARU分別以兒童、女性朋友以及SUBARU車主們量身訂作的SUBARU週日溫馨講座，內容將以SUBARU向來最重視的安全知識主軸，包含行車安全常識、汽車科技互動、汽車實用功能操作等豐富課程。而車主們最期盼的SUBARU車主家庭日，則將由SUBARU全台各展示中心熱烈舉辦，邀請貴賓車主闔家蒞臨，共享溫馨愉悅的週日午後時光。活動詳情如下：

汽車小學堂：凡參加任一課程即可獲得講座活動限量版車貼。

-11月8日：兒童交通安全講座 – 長大我也要開SUBARU 。

-11月15日：行車安全駕駛講座 – SUBARIST不能不知道的小秘密 。

-11月29日：女性車主教室 – 沒有男人我們也行 。

-11月8日：兒童交通安全講座 – 長大我也要開SUBARU 。 -11月15日：行車安全駕駛講座 – SUBARIST不能不知道的小秘密 。 -11月29日：女性車主教室 – 沒有男人我們也行 。 2020 SUBARU 家庭日，凡參加11月22日SUBARU家庭日活動即享：

-2020家庭日專屬車貼 。

-保養機油85折限量商品優惠券 。

-2020最新限量款SUBARU安全小公仔：家庭日專屬限定63折優惠一組三隻NT$2599 (定價NT$1380/隻)。



SUBARU正式推出2020最新限量款SUBARU安全小公仔(阿速熊熊、阿霸斑馬與阿陸長頸鹿)，活動期間提供限時限量優惠價NT$ 980/隻(定價NT$1380/隻)。圖／業者提供

SUBARU品牌月專屬限時禮遇

SUBARU品牌月同時為全台消費者限時禮遇，凡於2020年11月1日起至2020年11月30日止的品牌月活動期間，至全台SUBARU全台展示中心賞車試乘，即有機會獲得英國倫敦自行車品牌Rapha® Explore系列GORE-TEX Active™防水連帽夾克以及Rapha® 100%美麗諾羊毛帽，引領全台消費者開創全新格局的人車生活、品味人生！

此外，SUBARU更提供車主保養與精品系列優惠，於2020年11月1日起至2020年11月30日止，車主回廠享以下禮遇：

最新限量款SUBARU安全小公仔優惠價NT$ 980/隻(定價NT$1380/隻)。

(一次4條)再贈送精美好禮。

88折優惠。

8折優惠。

360度環景影像系統與車用多媒體影音娛樂系統，享現金折扣NT$ 2,000。 (此方案僅適用2016~2017年式XV車款及2016~2018年式Forester)

3D環景影像系統，即贈車用多媒體影音娛樂系統。(此方案僅適用2018~2020年式XV及第五代Forester)

WIFI行車紀錄器，即享現金折扣NT$ 2,000。 (此方案僅適用2016~2020年式XV及2013~2020年式Forester)

Auto Glym 美容商品 8 折優惠 。

日本原廠噴油嘴積碳清洗劑 8 折優惠 。

有關SUBARU全台各地展示中心與SUBARU品牌月活動資訊，請洽SUBARU台灣意美汽車官方網站https://www.subaru.asia/tw/zh/home/或致電SUBARU客戶服務專線0800-486-168洽詢。