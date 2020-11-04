勇於展現「桃園廉政電影節」讓您拍出屬於自己的廉政微電影！

桃園市政府為推廣校園品格教育、培養正確廉政知能及文化素養，與法務部廉政署共同舉辦「109年『桃園廉政電影節』(桃竹苗地區)徵稿競賽」，希望藉由學生創意發想及活潑的拍攝手法，將「誠實」、「信用」、「公平」、「正義」及「廉潔」等價值融入微電影創作中，達到廉潔意識價值扎根於校園之中。

市府長官、各界嘉賓、現場演出者與所有得獎者一起合影。

邱俊銘副秘書長在典禮中提到：「良好的品德是待人處世的根本，而廉潔跟誠信皆是品德之一，若為事不以這些為本，則內心易生疙瘩，非但不易在社會上立足，更遑論到達成功」，廉政署葉建華組長亦表示誠信宣導不僅要對公務員實施，更要向下扎根從校園做起，因此在不斷強化公務員廉潔操守的同時，更著重青年學子的教育，將「誠實、信用、公平、正義、廉潔」等普世價值於校園中傳播，使整體社會發展更好、更進步。

中學組競爭激烈，最終由振聲高級中學的「Peace of Mind」掄元奪魁 。

頒獎典禮於今(4)日下午假桃園市政府市政大樓B2大禮堂舉行，仿金馬獎頒獎模式，讓入圍的111位同學及12位指導老師一同走上星光大道的紅毯，並於典禮中隆重揭曉名次，中學組最終由振聲高級中學的「Peace of Mind」掄元奪魁，不僅拿下第1名，亦是網路人氣獎；大學青年組的第1名則由開南大學的「誠·信」奪得。相關優良作品將壓制成影音光碟供市府各機關、學校運用，並透過多媒體的傳播、同儕間的討論，將廉能意識以漣漪效應擴散出去，藉以提升市府員工及青年學子之整體廉潔素養，使桃園市能持續往廉能之都邁進。