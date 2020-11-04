空總C-LAB年度大展「Re: Play 操／演現場」

2020年10月C-LAB 舉辦年度大展「Re: Play 操／演現場」，展覽從臺灣1990年代視覺藝術及小劇場中的身體展現為起點，探索身體表現與行為如何成為現當代社會的徵候。這個以現場藝術(Live Art)為基礎的展覽，旨在透過語言的力量、行為的實踐、身體的驅動以及情境式的場域結構，邀請藝術家以操演性(performativity)的介入，重新表述在不同時態中的感知狀態。

這些狀態透過身體被具體而微的展現，包括在特定歷史背景下不被注視與忽略的身體、被國家徵用的身體、在新自由主義社會結構下被調度的身體，以及日常生活中被規訓與被調控的身體。在上述基礎下，展覽試著透過三個迥異的面向，探討操演性的實踐與行動力，及其延展的樣貌為何。

「Re: Play 操／演現場」，由C-LAB策展人莊偉慈擔綱，並與兩位客座策展人王柏偉、林人中共同組成策展團隊，邀請16位藝術家，以結合現場演出的形式，探索檔案、敘事、空間、物件與身體的多層次面向。在此脈絡下，展覽區分為三個部分：檔案現場、展演現場以及推衍現場，分別由王柏偉、莊偉慈以及林人中策劃。

檔案現場：回溯90年代身體形象

檔案現場的部分，策展人王柏偉透過檔案梳理與重述的形式，回溯90年代的身體形象。在90年代，受到解嚴後反動意識的快速竄升，個體與社會都在尋找自我認同及定位，許多90年代的創作者將身體當成媒介，並以展演為形式的探索，因此形成獨特的藝術景觀。此展區除回溯重要文獻並採訪相關人物，同時也邀請陳武康結合檔案內容量身打造4場口說演出，以及邀請高俊宏重製於2000年前後所創作的4件行為藝術作品。

展演現場：以重演、重述、介入打破框架、翻轉日常

展演現場由莊偉慈策劃，邀請藝術家透過重演、重述以及介入調度的方式，與觀眾共同探索敘事的複雜層次，以及日常生活情境的陌生化。楊嘉輝、鄭恩瑛、蘇匯宇、何采柔與黃思農、李傑、張紋瑄等藝術家的創作，探討在特定的時空背景下，歷史敘事是如何被建構，而創作者又如何能夠透過表演，打破原有的框架以及被建構起來的意識型態，藉此發掘歷史敘事不為人知的另一面。而王德瑜、賈茜茹與李銘宸的創作，則試圖要在平凡無奇的空間與日常生活中，以裝置、演出帶給觀眾驚奇的感受，並以展演活動翻轉觀眾對空總園區的想像。

推衍現場：以工作坊排演與重返現場

推衍現場由三場工作坊組成，策展人林人中依循展覽的主要概念，探討排練、重演的能動性。除了林人中之外，另邀請蘇品文、測不準工作室（曾彥婷與蔣韜），分別從具體派的身體實驗、女權文化與性別議題、物件與聲音的展演等3條軸線，邀請參與者在工作坊中，共同探討集體排演的實踐與其可能性；工作坊的部分成果屆時也將在展覽中公開發表。

C-LAB「Re: Play 操／演現場」

展期｜2020/10/17（六） – 2020/11/29（日）

時間｜11:00-18:00（逢週一休館）

地點｜空總臺灣當代文化實驗場（台北市大安區建國南路一段177號）

策展團隊｜莊偉慈、王柏偉、林人中

藝術家｜陳武康、高俊宏、楊嘉輝（香港）、鄭恩瑛（韓國）、蘇匯宇、何采柔與黃思農、李傑（香港）、張紋瑄、王德瑜、賈茜茹、李銘宸、蘇品文、測不準工作室（曾彥婷與蔣韜）

官方網站：https://replay.clab.org.tw