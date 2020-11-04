臺灣金選好物 首選誠品微笑生活展

經濟部工業局攜手國內文創龍頭-「誠品生活」，自11月4日至11月25日於誠品南西店4F辦理「2020 MIT質感居家、微笑生活展」，現場透過誠品「台式生活美學」設計概念，除了展示MIT臺灣金選產品外，現場亦銷售MIT微笑標章獲證產品，歡迎消費者能夠前往體驗及購買兼具質感與美感、且性價比高的優質國產品，提升居家的生活質感，每天微笑放心生活，同時也可帶動在地消費、支持在地產業發展。

工業局局長呂正華表示，工業局自99年開始推動臺灣製產品MIT微笑標章驗證制度，驗證內涵包括臺灣製原產地認定及產品品質驗證，通過驗證的產品授予臺灣製MIT微笑標章，以促進MIT產業提升產品品質水準，累計迄今已有2,816家業者、共計211,932款產品通過驗證。工業局也媒合各類實體或電商平台通路銷售MIT微笑產品，目前共有24家連鎖通路之7,089家門市以及17家電商平台成為MIT微笑協力店，讓民眾到處買得到MIT微笑產品。

工業局呂正華局長感謝與會貴賓蒞臨，並宣布「2020 MIT質感居家、微笑生活展」正式起跑。圖╱陳宗慶

為進一步帶動MIT微笑產品提升品級，自103年起推動「MIT臺灣金選」遴選活動，每年從眾多MIT微笑標章獲證產品中，遴選出具有市場差異化、質感及美感兼具，性價比高的MIT金選產品，活動迄今已辦理7屆，共評選出416款優質金選產品。此外，今（109）年因應COVID-19肺炎疫情影響，特別將2020臺灣金選產品主軸定為「健康防疫動起來」，有46家之57款產品獲選為MIT金選產品，希望協助國人在疫情影響期間做好防疫工作，並積極透過運動來促進健康、強健體魄，提升自身免疫力。

工業局呂正華局長、中衛中心謝明達董事長、誠品生活李妃婷副總暨11家參展的MIT臺灣金選業者合影。圖╱陳宗慶

「2020 MIT質感居家、微笑生活展」於11月4日正式展開，民眾可於現場購買到品質、品級俱佳且富含設計感的眾多金選居家產品，包含今年剛出爐的13款MIT金選產品及80款優質MIT微笑標章獲證產品，例如薩柏科技FLAT壁掛式空氣清淨機，由傳統空氣清淨機蛻變為一幅美麗畫作，除了可提供潔淨的空氣讓疫情期間守護民眾健康，也昇華了生活美學；結合台灣獨有的台灣杉與相思木的昆晉實業木質手機擴音箱，除了飄出淡淡的木材芳香外，在聆聽音樂時不需插電還可提升20分貝音量，可讓悠揚的樂聲成為滿足身心靈的饗宴；擔心在家時，小朋友無處發洩精力嗎？由空間魔法師聞名的鐵碳企業FECA灌籃高手籃球架，產品免釘免鑽、安裝方便，家裡傳遍小朋友歡樂笑聲，讓民眾生活充滿質感好物，都能微笑生活。

現場以大幅牆面介紹MIT微笑標章及MIT臺灣金選的理念意涵。圖╱陳宗慶

「誠品生活」也相當支持本活動，除了積極協助打造精美的情境展售區，並運用誠品生活自有媒體管道，例如誠品書店刊物-提案、expo誠品生活文創平台協助行銷推廣前述MIT微笑產品，讓大家更能夠體驗MIT金選產品所營造出的生活美學，讓消費者可以有更有質感的疫後微笑新生活，進而支持在地產業發展，衷心期盼讓MIT產業更好。

薩柏科技總經理楊廣立，親赴展示會場，為來賓解說FLAT壁掛式空氣清淨機。圖╱陳宗慶

而為鼓勵民眾現場觀展消費，自11月4日起至11月25日，微笑生活展也結合臉書「台灣製產品MIT微笑標章粉絲團」，推出每日限量好禮三重送的活動：1、現場加入MIT FB粉絲團或追蹤MIT官方IG帳號即可獲贈精美小禮物一份。2、於情境區拍照打卡上傳並標籤「#MIT質感居家微笑生活」，可獲贈專屬設計照片一組。3、現場憑發票不限金額，可加碼享夾娃娃機體驗一次，內含限量MIT好禮一份。