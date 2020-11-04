後疫情時代機械產業的改變 台灣精品邀歐美日專家開講

機械業是支撐國家總體製造業的基礎，全球機械強國德國、美國、日本三強鼎立，德國及日本更在工具機出口居於領先地位。根據2019年全球工具機主要出口國家統計，德國位居第一占27.7%，日本占24%緊追在後，美國則以7.3%居全球第6名，三國出口占比合計高達全球近6成，影響甚鉅。

協助國內企業搶先掌握全球產業最新趨勢，揭開後疫情時代機械三巨頭的產業及市場未來趨勢，由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行的「臺灣產業形象廣宣計畫」，於10月29日辦理「打造後疫情時代智慧機械新轉機線上國際論壇」，邀請德、美、日3國重量級專業媒體產業資深記者及專家深度剖析解密，包括德國MM雜誌總編輯Benedikt Hofmann、美國機械製造技術協會Douglas K. Woods會長、以及日本生產財雜誌取締役常務暨主編八角秀，透過專業獨到眼光來分享如何看待後疫產業及市場走向，講師陣容堅強，臺灣機械業參與熱烈，共吸引將近400位來賓線上聽講。

新冠疫情自今（2020）年3月爆發迄今，影響最劇烈的國家為美國、義大利、西班牙等，其中以美國疫情最為慘烈，加上國內種種政治因素及種族衝突動盪，雖看似烏雲密布，但Woods會長對未來整體機械產業發展，仍保持樂觀態度，更於線上論壇指出，看好未來2021年美國機械市場將有5大受惠領域，除原就備受看好的汽車製造之外，更包含製造業當中的物料處理設備、半導體、再生能源、模具及槍械製造。線上聽眾表示很難得有機會可以聽到專家即時分享美國現況，且在辦公室就能線上參與，非常感謝「台灣精品」爭取到這麼好的機械情報。

貿協行銷專案處處長吳俊澤表示，這波疫情雖造成實體活動停擺，卻也加速改變機械業者在產品行銷、售後服務的營運模式，以往業者對於導入VR、AR等虛擬技術並不積極，在這波疫情刺激下，業界也從原本打算花三年「慢慢來」，轉換為積極希望一年內就可加速數位轉型發展，且導入越來越多數位科技。「台灣精品」除致力提升臺灣產業於國際間的整體形象，並持續協助業者了解疫情後全球工具機暨機械產業趨勢，掌握國際情勢，將危機化為轉機，同時期許將更多優秀產業推向全球。