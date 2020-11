外交部與貿協攜手 推廣史瓦帝尼優質產品

外交部委託外貿協會於日前舉辦「史瓦帝尼農牧產品發表會暨視訊洽談會」,協助兩國廠商發展後疫情時代經貿合作商機。活動由外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中與外貿協會秘書長林芳苗代表致詞,並邀請史國駐臺代辦琳蒂威庫內內(Vulindlela Kunene)出席,另針對史國經貿環境,邀請史國大使館經貿投資處處長葉衛綺分析臺商在史國的投資策略。

貿協秘書長林芳苗表示,史瓦帝尼是臺灣在非洲的邦交國,擁有多樣高品質的農產品,雙方有簽訂經濟合作協定(ECA),可成為我國廠商拓展非洲的據點。

史瓦帝尼農牧產品發表會,外貿協會林芳苗秘書長致詞。圖╱陳宗慶

外交部國際合作及經濟事務司蔡允中司長表示,雙方已達成共識,未來將攜手發展電子商務市場。目前將持續強化當地基礎建設,期待未來更多合作。史瓦帝尼王國駐臺大使館代辦庫內內表示,相當感謝外貿協會及外交部辦理此活動。

外交部特別為該活動設計製作非洲圖樣的專屬口罩,偕友邦共同抗疫,持續展現Taiwan can help, Taiwan is helping。在外貿協會的協助下,推動產業數位行銷及舉辦視訊洽談會,讓我國企業在全球疫情衝擊下站穩腳步,開拓新商機。活動也由史國9家企業與16家我商進行一對一視訊洽談,透過活動強化兩國經貿交流,促進雙方邦誼。

史瓦帝尼農牧產品發表會,外貿協會行銷處吳致儀副處長介紹史國農產品。圖╱陳宗慶

活動中亦安排我商「花芊生物科技」與史商Montigny Investment簽署採購意向書,藉此開拓臺灣在非洲貿易的觸角。此外,現場以藝廊設計展出史國人文風情及農牧產品,包含牛肉、辣椒醬料、野生蜂蜜、蠶絲被、精油等。史國牛肉出口至歐洲已超過50年,牛隻採天然放牧飼養,保有活動力,肉質肥瘦適中、有嚼勁及具有草原的味道。現場由美福大飯店主廚料理史國牛肉及各式特色風味餐,搭配我商已進口之史國產品Black Mamba的辣椒醬及Honey Wise的野生蜂蜜,提供試吃,盼藉美食促進雙邊交流。

據我國海關統計,2020年1至9月臺史雙邊貿易額為1,676萬美元,與2019年同期相較大幅成長245.6%。自2018年6月簽署臺史經濟合作協定(ECA)後,史國農產品可免關稅進入臺灣,藉此吸引更多臺灣業者投資與進口,我商可以史國為據點,布局非洲市場。