中國醫藥大學公衛學院與社區藥局合作發表期刊論文獲WHO收錄

台灣防疫透過社區藥局執行口罩實名制政策，成效斐然；中國醫藥大學公共衛生學院師生發表期刊論文，評析社區藥局有效地協助貢獻於COVID-19的傳染控制，榮獲WHO收錄刊登於網頁上，展現台灣的口罩實名制政策不僅能有效防疫，且具有國際社會的參考價值。

王中儀教授(右)與指導的博士生林明宏藥師。圖／中國醫藥大學提供

中國醫藥大學公共衛生學院醫務管理學系主任王中儀教授與博士班學生林明宏藥師以「台灣社區藥局藥師執行口罩實名制政策」聯名發表的期刊論文，政策角度分析台灣口罩實名制政策，透過社區藥局良好的執行，達到口罩有效控管及均量分配，榮獲WHO收錄，刊登於WHO網頁上。

中醫大藥學系學生志工支援健保藥局協助口罩分裝配發作業。圖／中國醫藥大學提供

王中儀教授表示，面對此次新冠病毒肺炎(COVID-19) 全球蔓延，世界各國防疫措施不盡相同；台灣衛生福利部實施口罩實名制，透過創新的智慧的資訊系統，達到記錄實際領取口罩者身分的目的，避免因口罩囤積或過度使用而價格失衡，進一步將台灣於防疫時期的全民健康照護的公平性及效率性向上提升。

台灣實施口罩實名制的政策有兩項重點，其一為社區藥局的藥師們配合政府防疫政策，發放口罩；其二為使用健保IC卡辨認領取者身分，並搭配專有資訊系統，記錄口罩領取數量，達到口罩均量分配。

WHO收錄中國醫藥大學口罩實名制期刊論文。圖／中國醫藥大學提供

目前，台灣藥局有8,609家，與健保署簽約者共6,571家；健保特約藥局平時提供讓民眾持醫師開立的處方單獲得所需健保給付藥物的服務。但是疫情時，社區藥局額外地對鄰近社區民眾提供了便利跟即時的口罩服務，對於穩定口罩供需及降低民眾焦慮情緒，貢獻明顯。口罩是防疫重要物資，透過社區藥局的藥師不辭辛勞地落實口罩實名制，台灣方能有獲得國際上如此高度肯定的防疫成效。此乃口罩實名制政策規劃後，良好執行的結果。

甫獲得中國醫藥大學公共衛生醫管組博士學位，也是台中福倫連鎖藥局經營者之一的藥師林明宏表示，此次疫情，藥局配合口罩實名制政策，動員藥局半數以上藥師人力，每日約花費半天以上時間提供領取口罩的額外服務。雖然藥師們每天辛勞地忙碌，卻是一件值得做的對的事情。況且，立意甚佳的政策規劃需要搭配良好的政策執行，無庸置疑地，社區藥局扮演著口罩實名制執行者的角色，實際貢獻防疫，也拉進與社區民眾的距離，藥局經營上的可近性與永續性可能隨之提高。

中國醫藥大學公共衛生學院院長黃彬芳欣慰的說，學院的博士生跟指導老師一起發表的期刊論文被WHO收錄，這顯示出文章內容的獨特性及重要性，也證明WHO肯定台灣防疫所實施的口罩實名制，除了社區藥局發放防疫口罩外，運用健保IC卡為口罩實名制之科技關鍵。

中國醫藥大學副校長江宏哲表示，很榮幸曾擔任行政院衛生署副署長的時候，張博雅署長委任我開發健保IC卡，於是透過多方探究跟溝通協調，終於帶領團隊把健保IC卡研發出來。我很高興看到這次防疫使用健保IC卡在口罩實名制以及記錄30天國外旅遊史，這是健保體系智慧的運用，共創更佳的大眾健康。