朝陽科大實踐「大學社會責任計畫(USR)」 地方創生成果超亮眼！

朝陽科大校長鄭道明致詞表示，該校榮獲2020年天下USR大學公民獎全台私立技職第一，更在2020年英國泰晤士高等教育(THE)以聯合國17項永續發展指標(SDGs)為評核標準之「世界大學影響力排名」中名列301-400，其中三項指標挺進全球百大。圖／許俊揚攝

地方創生成果超亮眼！朝陽科技大學今（4）日舉辦「島創生．心創新—大學社會責任計畫(USR)成果發表會暨分享座談會」，結合台中、彰化、南投、雲林、苗栗等地10餘個社區，成立USR地方聯盟，此外，並邀請計畫主持人現身說法計畫發想、執行、成果及相關甘苦談，以「銀髮照護」及「地方創生」兩項主題分場座談分享，場外同時安排文創市集活動，包括產地直送新鮮蔬果、文創生物碳小盆栽、各式DIY手作活動，體驗自製愛玉、綠豆椪以及包包渲染，展現朝陽師生參與計畫之成果。

朝陽科技大學「島創生．心創新—大學社會責任計畫(USR)成果發表會暨分享座談會」，與會來賓合影。圖／許俊揚攝

朝陽科大校長鄭道明致詞時表示，在社會期待下，大學不應侷限於傳承知識的學術殿堂，還須承擔起改變社會的角色。近年來，朝陽科大執行教育部推動大學社會責任計畫，帶動年輕學子投入地方創生，受到肯定。不但榮獲2020年天下USR大學公民獎全台私立技職第一，在「大學治理」、「社會參與」、「教學承諾」及「環境永續」四大面向共42項指標，全方位實踐大學的社會責任，更在2020年英國泰晤士高等教育(THE)以聯合國17項永續發展指標(SDGs)為評核標準之「世界大學影響力排名」中名列301-400，其中三項指標挺進全球百大。

行銷與流通管理系「智慧商務與行銷塑造南投中寮石虎與農業優化創生社會實踐模式計畫」，從保護石虎的自然環境出發，營造「生活、生產、生態」三生的團結互助優質農村生活，並以優化農作及建立當地品牌為目標，帶動地方創生。圖／許俊揚攝

朝陽科大研發長徐松圻強調，該校大學社會責任實踐基地(USR Hub)一直致力於USR推動，4件萌芽型計畫在師生積極參與下，執行成果豐碩。其中，行銷與流通管理系「智慧商務與行銷塑造南投中寮石虎與農業優化創生社會實踐模式計畫」，以智慧商務與行銷模式，塑造南投中寮石虎與農業優化創生社會實踐模式，從保護石虎的自然環境出發，營造「生活、生產、生態」三生的團結互助優質農村生活，並以優化農作及建立當地品牌為目標，帶動地方創生。應用化學系「新農復穀-雜糧壯遊-同耕共學-擴散計畫」連續4年輔導雲林褒忠有才村農民，推動以黑豆為主的雜糧復耕行動，結合環境友善農用資材開發、食品安全與耕作環境檢測分析及農業輔導之產學合作基礎，建構兼具健康耕作、品質認證、環境評估與行銷創新之助農平台，並透過同耕共學機制，鏈結雲林地區之產業推廣聚落，打造具在地特色之新農場域。工業設計系執行「八卦山下的科技大花現計畫」，亦深入社區協助彰化大村鄉當地農民解決廢棄葡萄藤問題，打造多樣的生物炭產品，推動循環經濟，並發展出生物炭盆栽、生物炭粉末冶金飾品設計、環保炭香設計、生物炭皂等實用性產品，為社區注入新能量。

工設系師生協助彰化大村鄉當地農民解決廢棄葡萄藤問題，打造多樣的生物炭產品。圖／朝陽科大提供

此外，朝陽科大銀髮產業管理系「幼老共和國之幼老共園在地老化社會創新的實踐計畫」則首創「幼老共園」之社會創新模式，運用幼兒園少子化所產生的閒置空間，輔導設立銀髮日托班，為高齡社會的托老需求創造全新場域，並透過幼老共學、共伴的機會，增進世代學習交流。種子型計畫包括環境工程與管理系「環境教育及永續循環推展計畫」、工業設計系「苗栗地區農村工藝特色再生活化計畫」、行銷與流通管理系「西螺農特產協力共做與永續發展計畫」、銀髮產業管理系「迎向創齡的新生活-用繪本陪伴長者的創新長照服務模式計畫」及休閒事業管理系「銀髮膳食營養教育暨健康飲食推廣計畫」，帶領師生投入社區，解決社區文化凋零、產業沒落、環境永續、人才流失等問題，大受好評。