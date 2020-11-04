友善飼養更健康 台糖邀專家共謀養豬大未來

為強化臺灣養豬技術，抵禦含萊克多巴胺進口豬肉的衝擊，並進一步打造豬隻友善飼養環境，台糖公司將於本(11)月6日假臺北南港展覽館舉辦「未來豬舍設計方向」論壇，邀請畜產專家學者交流意見，構思適合國內經營環境的友善豬舍新藍圖，於提升飼養環境之同時，也增進豬隻成長的愉悅，有快樂豬才能產生安心豚，供給國內想要吃得健康與放心無虞的消費者。

台糖表示，近年公司積極實踐政府5+2產業創新計畫中的「新農業」與「循環經濟」，將循環經濟概念融入養豬經營外，也重視友善飼養轉型，這不僅是國家政策方向，也符合國際養豬趨勢。此次論壇討論主題包括未來豬舍設計、友善飼養設備系統，以及探討友善飼養對提高飼養效率與產能影響，並推廣友善畜牧觀念等，更結合本月5日至7日「臺灣畜牧產業展覽暨會議」，藉此盛會為豬場改建計畫尋求更多合作夥伴，共同攜手促進養豬產業轉型升級。

台糖指出，公司自106年起推動「農業循環豬場改建投資計畫」，規劃所屬豬場全面改建為符合循環經濟及友善飼養之現代化綠能環保豬場，並配合農委會推動「養豬產業躍升加值發展計畫(草案)」滾動式調整與精進。台糖以「關心」豬態度與「豬」角度出發，思考如何提供每階段豬隻友善的生活環境，使其能於舒適、豐富化且無汙染的環境健康生長與孕育仔豬，最終提供消費者無藥物殘留，且符合友善養殖之健康、優質肉品。

台糖強調，以臺灣的養殖技術，還有台糖養殖計畫的推動與引航，相信國產豬肉的品質、風味不但與進口豬肉具差異化的優勢，提升整體畜牧環境友善程度，亦是邁向產業高值化、區隔化的發展方向；而身為國營事業亦是養豬大戶，台糖在追求經營績效下，也會兼顧企業社會責任，推動友善畜牧責無旁貸，盼成為帶領國內友善養殖的火車頭，鼓勵國人「在地人吃在地豬」，台糖安心豚品牌也成為臺灣最幸福的御守。

台糖說，台糖會以肉品不含瘦肉精、無藥物殘留，符合友善動物精神，保障消費者的健康與安全等前提下，於未來的現代化豬場改建計畫中，注入循環經濟理念，並建構兼顧生產、環境及動物三方平衡的新農業模式，用最優的技術、最棒的飼養環境，讓豬隻成長快樂，產生豬肉安心無虞，大家都能享受臺灣高品質的豬料理，更無須憂心進口豬肉可能吃了會囤積危及健康的疑慮，臺灣養豬會自強不息。

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