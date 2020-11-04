本土公司獲第29屆國家磐石獎

經濟部中小企業處、中華民國全國中小企業總會今年舉辦第29屆國家磐石獎，及與僑委會共同舉辦海外台商磐石獎，於３日揭曉，本土股份有限公司榮等12家獲中小企業最高標竿的第29屆國家磐石獎殊榮。



本土公司董事長林森(右)接受總統蔡英文頒發國家磐石獎座

本土股份有限公司成立於1981年，成立近40年來除了深耕於齒輪開發製造，累積豐富車輛傳動及航太齒輪經驗，更是國際電動車大廠傳動齒輪系統供應商之一，也是波音與空中巴士機翼制動器齒輪供應商。在製造面產線以自動化整合生產方式提高效率，製造品質優良的產品，在業務端快速回應顧客需求，成為專業齒輪系統應用領域客戶最佳夥伴，各方面傑出的表現皆獲得評審肯定，曾獲得小巨人獎和金炬獎，日(3)前榮獲中小企業最高標竿的第29屆國家磐石獎殊榮。



本土公司員工合影

本土公司董事長林森表示，本土公司為國內第一家電動車傳動系統Tier 1，其自主研發的電動車單速齒輪箱已實際裝車運行外，也吸引許多國際大廠接觸合作，並成功開發電動車二速齒輪箱，除了可提升車輛性能外，更進一步達到節省能耗的效果，也是未來電動車發展趨勢。同時藉由策略聯盟整合國內優秀業者，以相互合作模式，積極開發機電整合系統，強化產品附加價值，布局電動機車與電動自行車市場。

總經理林益民強調，本土公司以永續經營的理念，持續提供優良產品來滿足客戶的需求和期望，塑造專業、創新、人文、責任之企業形象，以期成為業界的領導者；公司取名「本土」，亦即本著根留台灣理念的含意。公司亦相當重視社會責任和員工福利，視每位員工為本土大家庭一份子，也為社會盡一分心力、一起分享愛。

本土公司草創初期以代理歐美工具機械與刀具為主，並由零件貿易商一步步成長至製造供應商；展望未來，期望能由OEM轉型成為ODM廠商，厚植培養自身研發與製造能力，持續開發綠能產業與高階應用產品客戶，建立完整生產體系，提升上下游廠商技術聯繫及層次，未來才能進一步成長為提供設計服務的製造業。