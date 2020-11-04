泰安產險「Fun心動產」 網路投保e指搞定

今年數起火災事故，再度引起民眾對於消防議題的高度關注，對於消防設備安檢與逃生知識也更加重視。火災事故對生活造成的影響，除了自身的財產損失與人員傷亡之外，乃至延伸到鄰屋賠償的責任，這些隱藏的巨大風險，往往都被忽略。泰安產險建議，對於上述各類風險，可評估投保住宅火災保險或居家綜合保險商品，透過適當的保險規劃轉嫁風險。

住宅火險投保率僅3成，您投保了嗎?

一般民眾投保住宅火災保險多為申辦房屋貸款需求而投保，「住宅火災保險」主要針對火災所引起的事故賠付，保障建築物、內部裝潢與動產的財物受損之外，也涵蓋因火災延燒鄰居的相關賠償責任。「居家綜合保險」則是囊括住宅火險的綜合型商品，包括家人的意外傷害或是日常生活責任，以及家中毛小孩的意外，也一併列入保障項目。泰安產險也特別將租屋族納入專案承保對象，若擔心租屋處發生祝融之災，專案內含的「承租人火災責任附加條款」，即可轉嫁因個人因素，導致房東和自己的財產受損或波及鄰居所須負擔的賠償。

泰安產險網路投保ｅ指搞定

泰安產險網路投保推出「Fun心動產」專案，承保受損機率較高的裝潢和動產，無論是火災、天災或常見意外事故所致的損害皆在理賠範疇。另，在個人財產部份則全面擴大包含，工作場所或出差期間的個人財物、暫時租賃或搬遷費用、急難救助金、證件重置費用以及清理費用、第三人責任保險、竊盜損失與輕損地震等均在承保範圍內。此外，國內騎乘機車人數眾多，此保單更進一步的將住家50公尺範圍內的自有機車也納入理賠，倘發生火災意外事故損毀也無須擔憂。以投保坪數20坪／動產保額50萬為例，年繳保費不到千元，就可享有居家周全防護！

即日起於泰安產險官網，線上投保住宅火災保險或綠能居家綜合／動產商品享優惠。109年12月31日前完成線上投保還有機會獲得iPhone 12等多項好禮，更多詳情，可搜尋泰安產物保險官網www.taian.com.tw。