《幸福空間》紮根美學教育 「幸福圓夢計畫」走入陪讀班 啟發弱勢童美感創造力

企業社會責任的列車，在疫情期間持續進行！為提升弱勢家庭孩子的美學鑑賞力與創造力，國內最大的室內設計平台《幸福空間》攜手基督教救助協會1919陪讀班與逢甲建築小書屋，共同舉辦「2020幸福圓夢計畫」，以「家」為主軸，自今年3月起，陸續邀請國內知名燈光大師袁宗南、結構大師張盈智，以及平台設計師群、各居家品牌資源等設計暨色彩專業講師化身志工老師，多次前進全台各地的陪讀班及小書屋，帶領孩子們進行美學體驗課程，美學教育透過互動課程，啟發孩子們對環境美學的想像與創造力。

《幸福空間》表示，除了長期致力改善台灣的居家空間美感外，也希望為台灣的弱勢家庭孩子盡一份心。預計到年底前將舉辦約41堂美感體驗課程與環境改造，幫助資源缺乏的弱勢家庭孩子，對生活空間產生互動，並募集學習用品，讓孩子們有更豐沛的資源能快樂學習。

上月15日「2020幸福圓夢計畫」團隊前進雲林古坑的樟湖魔法森林小書屋，此次由豐聚室內裝修設計的黃翊峰與李羽芝設計師帶領員工一同共襄盛舉，不僅分享色彩概念，也陪伴孩子們透過水彩繪出心目中饒富趣味的造型時鐘，歡度愉快的下午。

「2020幸福圓夢計畫」活動，共為孩子設計了5種課程，其中有運用彩色圖型紙片，拼貼成為一副畫作，並裝上畫框，讓孩子帶回去佈置自己家；用彩色黏土，佈置屬於自己的夢想空間；利用布塊拼接，設計自己的小抱枕；透過聽故事將非具像的語言，轉換成具體的圖畫；玩色彩，動手油漆自己的陪讀班教室，預計年底前將有超過5百位小朋友參與，透過課程種下美學的種子！