動感較勁爭冠 袋包創意秀 第十九屆手提包創新設計競賽金獎得主出爐

由經濟部工業局主辦的『第19屆手提包設計競賽決選暨頒獎典禮』於10月31日星期六在高雄R7創藝所在隆重舉行，此活動由經濟部工業局主辦，鞋技中心執行，以動態展演的燈光音效，搭配專業模特兒活潑走秀，將參賽者們的巧思與設計理念完全詮釋，是一場精采無比的競技饗宴

本次競賽以「科技生活」為設計主題，參賽者突破傳統包款的限制，以嶄新的角度重新詮釋。入圍10組優秀作品多來自年輕設計師的妙手，展現多元化且創性新的包款設計，決賽當天由模特兒以自信俏麗的動感呈現，完美詮釋競賽主題並發揮包款設計想法，作品各具巧思也運用不同的設計製作技巧如：一體成型3D列印搭配雷雕技法、醫療器材結合外出包、組合收納包、反光及感熱材料等等，讓包款增添特殊功能與時尚美感。

今年比賽邀請產業界專家評審：SOBDEALL沙伯迪澳國際精品有限公司何偉新執行長、deya品卓企業股份有限公司許能竣總經理、Satana聯野國際有限公司鄭鈴珠副總經理、eminent萬國通路股份有限公司黃德丹研發部協理、林尚琳實業有限公司林明宜創意總監、至誼實業股份有限公司薛頠浚產品與創意總監、祥記實業股份有限公司林修慈設計師、資深設計師許文菁小姐等共同評選得獎作品，組成堅強評審陣容，以多元的領域視野及公正角度進行評分。

經過激烈的評選過程，最後由參賽者來自台南應大時尚設計系的林芯焆、游雅淳、黃秀柱以設計作品「戴著走」獲得金獎獎項，贏得新台幣10萬元高額獎金，評審們認為該款作品將醫療物品與外出包巧妙結合，考量到醫療照護者的外出與隱私需求，滿足生活需求的機動性。會後，評審及與會嘉賓紛紛表示本次競賽的作品完整度極高，可見競賽水平已逐年提升，作品不僅具有實用性，更有量產市場的可行性，同時希望持續辦理競賽，可協助業界提升設計能量，替產業挖掘更多優秀的設計新銳或作品。

第十九屆手提包創新設計競賽得獎作品

金獎／獎金10萬元

得獎作品：戴著走

得獎人： 林芯焆、游雅淳、黃秀柱

設計理念：許多病人因身體缺陷或醫療器材顧慮，不便出門，將醫療器材結合包款例如點滴袋、血壓器、尿袋等巧妙結合外出包，大幅增加便利與隱私性，外出時不用在意旁人眼光。

工業局王麗珠副組長(右2)與金獎得主林芯焆、游雅淳、黃秀柱。圖／鞋技中心提供

金獎作品展演。圖／鞋技中心提供

銀獎／獎金6萬元

得獎作品：Feminine bag

得獎人：吳韋廷

設計理念：以現代曲面詮釋對未來時尚與想像，一體成型的簡約曲面為發想，設計與眾不同創意造型。加入對於未來科技的想像，以3D列印與雷射切割為主軸，顛覆一般包包製作方式，流線外觀，感受中柔美、時尚線條，以白色與金色做為整體配色，象徵潔淨、高雅。希望創造豐富視覺層次果，帶給未來生活無限想像。

銀獎作品展演。圖／鞋技中心提供

銅獎／獎金2萬元

得獎作品：感

得獎人：劉穎儒

設計理念：以熱感應為概念，能感應溫度也能測試心情，置入熱感應儀器，使用PVC材質為基底，當遇到高溫時，會變成紅色，設計3款不同造型帶包，增加收納便利性與實用。