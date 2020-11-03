艾可陶瓷保溫杯再進化 領先業界推出瓷芯上蓋與全瓷濾茶器



對於台灣民眾而言，秋冬早上一杯熱咖啡、熱茶往往是每天開始的起手式。但不鏽鋼保溫瓶在長期使用之後，內膽接縫處容易卡垢發黑、滋生細菌，甚至要用鋼刷清潔才刷掉內壁上的陳年髒污，然而卻也在無意間造成重金屬溶出在瓶中。因此，許多人改以陶瓷杯做為日常使用的保溫瓶，確保飲品不變質、不會喝到金屬

市佔率最高、長期以陶瓷保溫瓶在地深耕的領導品牌IKUK艾可，推出喝好茶必備的全瓷濾茶器。有別於坊間為了節省成本只打70洞的做法，這次IKUK很費工地將濾茶孔洞做到高達319洞。

艾可國際總經理徐詩豪表示：「反覆研究後發現濾茶器的重點在於孔洞要大、洞數要多，才能確保杯內水流充分交換、萃取茶葉精華。所以即便師傅們認為很費時費工、不良率高、造成整體成本上升，我們還是堅持要做，因為要給消費者真正好用的產品。」尤其是第一時間會接觸茶葉的濾茶器底部孔洞數更為關鍵，這個用心設計可以確保消費者的濾茶器是好用而不只是擺好看。

左圖為一般市售72洞濾茶器；右圖為IKUK陶瓷保溫杯-璞石杯500ml附濾茶器，高達319洞濾茶器，尤其是底部，可以確保杯內水流充份交換、萃取茶葉精華。圖／業者提供

由於採用硬白瓷燒製，杯身具有一定重量容易造成使用者滑脫，考慮到這一點，IKUK新推出二款新品包括【手把杯】讓消費者不論是在家或在辦公室等定點使用，都更易於拿取。【璞石杯】則是在杯身額外做了止滑的人體工學手握設計，方便使用者在拿取的時候不至於容易滑脫，而保溫瓶也可以方便帶出門。

IKUK陶瓷保溫杯-手把杯500ml附濾茶器。圖／業者提供

IKUK這次除了推出全瓷濾茶器，更貼心地把上蓋內層從以往的不鏽鋼，全面升級成陶瓷觸水的瓷芯上蓋，以確保使用者完整感受陶瓷之美。此外，更加碼在外層不鏽鋼真空內部更全面升級鍍銅，讓保溫效果更持久，可以在室溫下經過五小時，仍保持至少50度的溫度，讓整個秋冬既暖口又暖心。突顯這次推出的新品是IKUK精心製造、集所有優點於一身的產品。

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