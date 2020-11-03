文/郭文正

國內美業認證工會『中華民國指甲彩繪美容工會聯合會』，於11月3日在臺南文創園區出張所辦理「TNA‧TNL美力升級 美業多元認證發佈記者會」，近年來該會極力推廣多元化美業認證，讓更多的美業人士，能有更專業的美業技術認證證明。

中華民國指甲彩繪美容工會聯合會(TNA)理事長紀皖珍表示，對於美業的從業人員需求正在逐年增加中，要在競爭的產業中脫穎而出，必須搭配複合式經營方式，提供顧客更完整的多樣化服務，才能吸引更多顧客、並創造出更多收入的另一種經營模式，也顯示出對於具備多種技術的從業人員有熱烈的需求。

該工會認證內容包含有美甲、美睫、紋綉、除毛、手足保養師、木器彩繪…等美業相關產業。而具備專業認證證照已逐漸形成一種趨勢，除了驗證具備相對應的知識與技能外，在職場上亦會增加個人優勢，也藉此提升在產業界的競爭能力。而每個產業都需要傳承文化與建構基礎，文化當中內涵人文、信念與價值觀，進而衍生出推進產業提升的力量，也是永續繁榮的關鍵。

近十幾年來，國內美業成長迅速，是因為吸取世界多元文化與資訊，並進一步的融合成內在實力，經過多年的產業發展與不斷創新，也發展出更多元化的產業鍊，利用「產業凝聚力」共創美業的價值核心，並致力培育相關的專業技術人才，為台灣的美業開創新格局，為每一個種子實現未來新夢想。