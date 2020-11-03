Vertiv搶佔AI、5G與邊緣運算商機

預製式模組化智慧解決方案，幫助企業實現從邊緣到核心的快速部署

Vertiv (維諦)台灣公司11 月 3 日假寒舍艾美酒店 舉辦 「Architects of Continuity」資料中心體驗記者會，由Vertiv台灣區總經理侯建州 及 Vertiv台灣區客戶服務暨技術經理鄭品宏擔綱主講，完整說明Vertiv 在台灣 30 年的發展里程碑、品牌故事及其創新的技術，讓所有與會來賓得以零距離感受 Vertiv「Architects of Continuity」如何協助客戶後疫轉型、數位突圍。

Vertiv台灣總經理侯建州表示，新冠肺炎疫情的蔓延，加快了企業數位轉型的腳步，隨著越來越多商業行為在網路上發生，不僅企業的運算、網路與儲存架構隨之改變，傳統資料中心已無法滿足企業的需要。在此關鍵時刻，Vertiv以平台即服務的模式，提供新世代資料中心模組化服務，讓企業可以因應業務需求快速部署，提升競爭力!

Vertiv針對各產業資料中心用戶的多元需求，提供全面且智慧的管理機制，以因應後疫情新常態下的市場變革。圖/Vertiv提供

世界領先數位基礎架構與永續解決方案領導廠商-Vertiv (紐約證交所代碼：VRT)擁有各規模的資料中心解決方案，藉由快速部署可靠的IT基礎架構，協助企業因應邊緣運算如AI和5G應用的快速發展。Vertiv預製式模組化智慧解決方案憑藉其在電源、熱管理、邊緣與資訊基礎建設管理等豐富經驗，及一體化資料中心解決方案與專業的諮詢服務，成功協助客戶打造新世代資料中心。

Vertiv已於2020年2月在紐約證券交易所交易上市。在AI、5G和邊緣運算等市場趨勢下，Vertiv將以更具經濟效益、安全、高效節能且敏捷的方式，打造新世代資料中心，協助客戶實現永續經營的願景。 Vertiv北亞區總裁祝金程表示，Vertiv將秉持『Architects of Continuity』營運目標，持續不斷的投資與創新，以一體化（One DNA）產品服務理念，協助企業客戶優化資料中心架構，以因應數位轉型帶來的新挑戰。他說，「Vertiv一直致力於提供符合客戶需求的硬體、軟體、分析與持續性服務，例如，將產品服務範疇從本地端的資料中心逐步擴展到雲端環境與網路邊緣等多元資料中心服務，滿足客戶對電源、熱管理與 IT基礎建設的各種需求。」

Vertiv Smart Solution系列智慧型資料中心解決方案，覆蓋了全面的資料中心各領域，從雲端的核心資料中心到終端的邊緣運算、從高熱密度方案至站點應用，通過其3大子系統SmartAisle、SmartRow和 SmartCabinet，在可靠度不妥協的要求下，滿足不同功率，不同管理的要求，靈活交付，實現最終的無縫融合，以協助企業打造兼具空間節省、降低能耗、簡單維運、易於擴充的新世代資料中心，記者會當天並介紹了Vertiv Smart Solution系列產品如下:

一、Vertiv SmartCabinet™全密閉式單櫃資料中心

Vertiv SmartCabinet™提供了一個完整的IT基礎架構解決方案，在一個機櫃中提供關鍵電源管理、熱管理、監控系統並可容納伺服器以及其他數位設備。Vertiv SmartCabinet™是一個整合型、隨插隨用的微型機房解決方案，能協助企業輕鬆規劃、快速佈署、和維運可運行關鍵應用服務的環境。

二、Vertiv SmartRow™全密閉式模組化微型資料中心

Vertiv SmartRow™為標準化且可快速部署的單排式封閉模組，與傳統設計相比，它可以有效的節省CAPEX和OPEX。這套完整的解決方案可讓企業輕鬆部署和有效管理整合的IT基礎架構，且不受系統架構的限制。SmartRow™藉由內含的列間集冷卻系統、交流不斷電供應系統、電力控制和監控系統，與傳統解決方案相比，該冷卻系統每年可節省多達30%的能源消耗。

三、Vertiv SmartAisle™模組化資料中心

Vertiv SmartAisle™藉由智慧整合封閉通道系統有效節省10%的CAPEX和27%的OPEX。SmartAisle™適用於最高達40個機櫃的空間，藉由整合數據中心的機櫃、電源、冷卻、封閉通道、監控和控制技術最佳化基礎設施的部署與管理。

四、Vertiv™ Avocent® ACS 序列控制台

Vertiv與到場嘉賓合影。圖/陳逸格攝

因應後疫情時代的新常態，Vertiv推出Avocent ACS序列控制台，協助企業的IT部門提升遠端管理地理位置分散的辦公室和資料中心的能力。 展望未來，Vertiv除持續不斷的投資與創新以提升產品服務能量，還會進一步因應AI、5G與邊緣運算等市場需求，推出兼具品質與效能的5G整合式資料中心方案，協助更多台灣企業搶占5G帶動的蓬勃商機，在這一波全球轉型浪潮中拔得頭籌、共創智慧未來。