醫療服務業首獲國家磐石獎 科林助聽器創新服務樹立典範

今年度「國家磐石獎」共選出12家優秀企業得主獲獎，每家得獎企業不僅代表中小企業最高榮耀，也身負中小企業卓越典範的使命。主辦單位經濟部表示國家磐石獎其傳承成功經驗的典範學習效果，對於厚植我國經濟發展實力，深具意義。

「第29屆國家磐石獎」得獎名單出爐，其中令人矚目的是歷年國家磐石獎鮮少服務業獲獎，而「第29屆國家磐石獎」獲獎企業之一的科林助聽器不僅是今年唯一一家服務業，也是歷年得獎企業中唯一一家醫療服務通路！科林助聽器的獲獎也證明了不論產值和市場需求均大於製造業的服務業，透過掌握發展趨勢、創新經營策略，同樣可以為社會創造新價值。

●科林助聽器榮獲第29屆國家磐石獎。圖由科林助聽器提供

科林助聽器母公司科林儀器成立之初即全心全力投入眼耳科儀器之經營，鑑於醫學專科化是世界潮流，期能提升國人眼耳科的醫療品質水準。因此自創「科林助聽器」通路品牌，並積極擴展服務版圖，至今擁有近八十間直營門市並於19間教學醫院派駐聽力師服務，取得並鞏固了聽力產業品牌領導者的地位。歷年來屢創佳績，創造多項業界第一，包括至今仍是同業唯一取得 SGS ISO多項認證的助聽器公司，也率先導入3D列印技術及醫療級列印材質製作助聽器耳模，提供聽友更大的配戴舒適度。在新冠肺炎疫情，亦即時導入獲得CES2020健康與科技大獎之助聽器遠端即時調整服務及助聽器「口罩模式」，優化助聽器客戶配戴經驗。

除了專業精進，科林獨家取得引進丹麥擁有百年研發歷史的助聽器領導品牌，提供最佳聽力解決方案，加上人工耳蝸、居家睡眠檢測與正壓呼吸器等優質產品線導入，科林公司早已經為國人健康享受有尊嚴、有品質的老年生活做好準備！

科林助聽器致力於醫療品質提升以及聽力保健推廣之餘，更善盡企業社會責任，長期提供中原大學、台北護理大學、中山醫大等校之獎助學計畫，並積極關懷弱勢與特殊教育、喚起社會各界對聽損教育的重視，為聽損學子創造更優質的學習環境。並優先聘僱聽損或身障礙員工，提供工作機會，深獲各界肯定。相信這些亮眼成績都是通過「國家磐石獎」嚴格評選脫穎而出的重要關鍵！

為了回饋聽友長期支持，分享得獎榮耀，自即日起助聽器使用者本人(不限使用品牌)，只要蒞臨科林助聽器全台任一直營門市給予Google五星好評，即可獲贈助聽器專用環保鋅空電池一排，數量有限送完為止！還有對於老客戶、新朋友都有專屬好康活動，活動內容可查詢科林助聽器官方網站 https://www.ear.com.tw。