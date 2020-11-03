40年全台最優質老字號 嵐山咖啡

嵐山咖啡日前舉辧第十屆的咖啡生態體驗展，嵐山咖啡進口各國頂級咖啡生豆，各咖啡豆種類在台專業烘焙莊園級咖啡豆，內行人都知道咖啡豆烘焙才是好咖啡最重要的關鍵，台灣咖啡的精神與價值在於在地烘焙而非拘限於在地種植；無論您使用 哪種咖啡沖泡法:義大利式咖啡機、虹吸式咖啡、濾泡式咖啡，我們都有適合您需求’的單品與綜合配方，還有目前最方便的掛耳式咖啡 濾掛式咖啡，咖啡豆絕對品質保證，此外咖啡達人虹吸式咖啡的推廣與咖啡教學、開店輔導等服務。 NANSHAN COFFEE。

嵐山咖啡是咖啡豆烘焙專家 ，通過烘焙廠通過 ISO22000 HACCP 食品安全

嵐山咖啡策劃成立，以30年的專業經驗，為擴大對消費者的服務，並且推廣專業優質咖啡的觀念，成立了嵐山咖啡生活網，以教育及服務消費者為本站的主要宗旨。

嵐山咖啡自1981年民國七十年成立以來，迄今已有四十年的歷史，營業項目以咖啡豆的批發業務為主，此外尚有直營的咖啡門市；每日於設在桃園的烘焙廠烘焙，所使用的咖啡原豆皆進口自世界各主要咖啡產區之優質咖啡豆，烘焙完成後將最新鮮的咖啡豆配送至全台各咖啡館、大飯店、餐館等餐飲業為主要對象。

近年來由於咖啡意識的覺醒，使得咖啡人口急遽增加，因此一些對咖啡情有獨鍾、有獨到見解的咖啡老饕，和各企業公司行號、辦公室也成為我們服務的對象，範圍遍及全台，同時為了因應網路商務的急遽發展，因此自2000年起成立了嵐山咖啡生活網，以擴大我們的服務範圍。

咖啡的傳說

有關咖啡的來源眾說紛紜，但一般都相信是起源於約西元六世紀時，衣索比亞山上的牧羊人在草原上放牧時，發現羊群因為吃了不知名的果實而興奮不已，自己嘗試後發現這不知名的果實，酸酸甜甜味道不錯，並且使得精神振奮，因此發現了咖啡。

咖啡的演進

剛開始咖啡的用法是將果實擣碎和油攪拌做成丸子來吃，而後逐漸演變成將果實和葉子一起煮成汁來喝，而像現在這樣將咖啡豆煎焙後磨成粉來使用是13世紀才形成的；15世紀時咖啡在回教的聖地麥加成為當地經常飲用的飲料，經由來自各地朝聖的回教徒，擴展到整個回教世界。17世紀中葉隨著回教國家的興盛，來自歐洲的商人以及旅行者將咖啡傳入歐洲，並被視為宴客的珍品。17世紀末，咖啡開始隨著歐洲的文明傳遍世界各個角落，包括了美洲大陸。

咖啡的生長環境

咖啡是一種茜草科植物的果實，產於南北回歸線之間，年平均溫度22～25℃的地帶（我們又稱為咖啡帶），適合生長於全年無霜，溫差少的地方，肥沃的礫、沙土腐質土壤，火山岩、土石均能栽種，多半位於高海拔的高原或山坡地，高度多半修剪成2到3公尺開5瓣或6瓣的白色花，果實成熟時由綠色轉為鮮紅色有如櫻桃一般。