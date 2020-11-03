法國在臺協會商務處舉辦【美味法國TasteFrance】法國食品展演活動 11/2登場匯集20多個法國優質品牌 邀請知名主廚輪番獻藝

為活絡後疫情時代下的台法食品產業交流，本年度最重要的法國官方食品展演活動【Taste France美味法國2020】於11月2-3日在獨一文創盛大舉行，主辦單位法國在臺協會商務處(Business France)聯合台灣進口食材代理商及法國廠商，以《法式風情野餐派對Pique-nique à la française》為主題，複製法式野餐白色氛圍，展出20多個法國優質品牌，並邀請重量級法式料理及甜點主廚使用展出的食材，輔以精湛手藝創作經典佳餚。

法國在台協會副主任戴寧智(Guillaume Delvallée)到場舉行揭幕儀式，並於致詞時表示：全球在新冠肺炎疫情衝擊下，國際食品展會活動紛紛延期或停辦，本場法國食品展演活動受惠於台灣防疫有成，不僅攜手歐陸食品進口商共同推廣法國食品，並順利展出首次於台灣市場上亮相的新品，提供台灣業者更多元的選擇，實屬難能可貴。同時他也強調，法國境內即使疫情嚴峻，但當地食品生產商仍致力不懈地生產保有法國風土滋味，且經過食安溯源機制認證的優質產品，他期盼未來疫情歇緩後，法國原廠代表能有機會親自來台，為台法雙邊的食品產業交流創造更多機會。

活動開幕首日，現場邀請到現今法式料理領域最具代表性的主廚之一: Ephernité 法緹法式餐廳主廚黃詩文以及躋身「世界400大主廚」榜單中的台灣君悅酒店甜點主廚博豊安(Julien Perrinet)使用苗林行代理的Corsiglia可希里亞糖漬果物、Chocolaterie de l’Opéra歐貝拉歌劇巧克力、元寶食品代理的Isigny Sainte-Mère依思尼奶油、鮮奶油製作開胃小點與甜點，法國美食推廣大使蕭希辰也到場介紹如何以家樂福禾法頌的精選法國酒款RDF Crémant de Loire Henri de Belrives以及RDF Muscadet sur lie Manoir de Grelière搭配依思尼旗下兩款經典法國乳酪，不藏私分享法國乳酪與葡萄酒的搭配心法，享用完乳酪與葡萄酒的完美契合的味覺饗宴，主辦單位也貼心地在微涼午後為賓客準備受到多家米其林餐廳指定使用的法國Monbana 精品可可飲，香濃馥郁又不過分甜膩的口感在晚秋時節中更能傳遞頂級可可迷人的暖心滋味。

此外，活動中的每場料理示範，主廚們皆在法國Staub鍋具餐瓷之輔助下呈現正統風味佳餚，兼顧食材到食器等細節，讓現場來賓能在觀摩大師料理過程中感受最純正的法式生活美學。針對這場僅開給專業餐飲業者的法國食品展演活動，法國在台協會商務處高德廉(François Cotier) 處長補充：即使在疫情限制下，法國在臺協會商務處(Business France)仍持續扮演台法貿易推廣的角色，法國原廠將透過線上視訊介紹展品特色，補足無法親自來台的缺憾。此外，近幾年在地化飲食風潮的盛行，本地食材與進口食材使用的比例調配已成為餐飲職人們的最大課題，面對這項市場需求的變動，他相信以法國的地理條件、物產多樣性、傳統工藝及嚴格食安控管條件所生產出下的法國食材在市場上，仍具有不可取代的特色及競爭力，本活動目的便是將法國最美好的風土滋味忠實傳遞給餐飲職人和消費者日益提升的味蕾。

因此，在11月3日的餐飲職人場次，法國在台協會商務處也同步規劃三場產品講習展演會，第一場將由Escape from Paris芙芙法式甜點共同創辦人暨主廚亞歷克西波利耶(Alexis Bouillet) 運用苗林行的歌劇巧克力坊Chocolaterie de l’Opera、Sicoly果泥、Corsiglia糖漬栗子、Minoterie Bourseau布瑟麵粉，以經典技法示範風味可頌與甜點，第二場展演依然由身為法國頂級乳品Isigny Ste Mère亞洲區品牌大使的主廚Alexis示範，將根據依思尼的產品特性，創作出兩款兼具技藝與巧思的法式甜點。第三場，則由連三年獲台北米其林指南推薦的Ephernité法緹法式餐廳主廚黃詩文為餐飲職人示範如何使用法國創新料理工具Cookal植物性焰燒酒精替料理增添令人耳目一新的味覺及視覺效果。

除了產品講習展演之外，法國在台協會商務處也和新興餐飲媒體社群《名廚》聯名舉辦一場精采可期的名廚講座，《名廚》成立宗旨主要為聚集優秀的餐飲專業人士，包括廚師、餐廳經營者、生產商、供應商及美食愛好者一起交流，這場論壇以『法式精神在台灣: 道地與在地的挑戰』為題，邀請到皆在法國巴黎斐杭迪高等廚藝學校(Ecole Ferrandi Paris) 習藝，歸國返台開業後的兩位指標性主廚：WUnique Pâtisserie法式甜點主廚吳宗剛、Ephernité法緹法式餐廳主廚黃詩文，共同探討現今法式料理以及法式甜點職人在實踐「正統法式精神」和迎合「在地化風潮」兩股力道間的拉扯。

今年，這場全台灣最具規模的法國官方食品展演活動【Taste France美味法國2020】共雲集七間合作夥伴，包括台灣食品代理商和法國廠商：法國香料及果醬廠商Albert Ménès（綠活企業有限公司代理）、Asia Europe Trade 比法行有限公司、法國植物性焰燒酒精工具廠商Cookal、法國乾貨及乳製品廠商Eurodélices、苗林實業有限公司、法國食品集貨廠商Somexport、元寶食品來台展出，分為以下兩大主軸，展示超過20個優質法國品牌：▪歐式西餐食材：Albert Ménès香料、抹醬及魚罐頭、Cookal廚房用具及焰燒酒精、Edmond Fallot 斐洛第戎芥末醬、Isigny Ste-Mère依思尼米莫雷乳酪mimolettes 、Milky Lux乳酪及鮮奶油、Onetik乳酪、P. Jacquin & Fils 乳酪、Pâturages Comtois 乳酪、Pommery芥末籽醬、Presty袋裝小食▪烘焙甜點食材：Biscuit d’Ys 冷凍糕點、Bridor冷凍麵包、Chocolaterie de l’Opera歌劇巧克力坊、Corsiglia糖漬水果、Isigny Ste-Mère AOP奶油、鮮奶油、乳酪、法式酸奶油、海鹽焦糖、Michel Cluizel莊園巧克力、Minoterie Bourseau麵粉、Planète Pain冷凍麵包、Ponthier果泥、Sabaton果醬、Sicoly果泥、UHT法國全脂牛乳、Yabon甜點。

(禁止酒駕˙飲酒過量，有害健康)