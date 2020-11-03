   2020 (第九屆) 台灣最佳財務策劃師選拔個人組網路票選活動開跑

2020 (第九屆) 台灣最佳財務策劃師選拔口頭彙報已於10月20日順利完成，專業評審團隊由捷安達國際保經公司吳鴻麟董事長、德勤商務法律事務所林瑞彬主持律師、賀鳴會計師事務所黃淑幸執業會計師、淡江大學財務金融系李沃牆教授及永豐金證券電子金融事業處數位金融部副總經理張家嘉等五位出任評審，並選出6位個人組參賽者成為準得獎者並進入網路投票環節。

主辦單位台灣註冊財務策劃師協會表示，投票網站上除了有準得獎者個人簡介外，還有參賽作品，為期2周的網路票選活動開放投票的起訖時間為11/02 12:00~11/16 12:00止，每人只可投一票，每台電腦也只限進行一次投票，計分方式除採計專業評審的評分外，需再加計網路投票的分數來計算總分，最後以加總成績高低決定名次。參賽者可藉由此投票活動平台，向客戶介紹自己、展現專業外，同時也讓自己與所屬公司都可藉此機會提升專業形象。非參賽之從業人員亦可進入網站觀摩學習準得獎者的策劃書。

雖然全球新冠疫情肆虐，整體金融市場充滿挑戰，主辦單位認為越需要正向積極的心態與氛圍，在此主辦單位特別呼籲民眾，除了防疫外，關於自我切身的財務規劃也很重要，可藉由此網路投票平台來了解並選擇適合的最佳財務策劃師，來為自己量身打造人生專屬的財務策劃書。在進入網站瀏覽各個財務策劃書後，投下神聖、寶貴的一票！選出自己心目中的最佳財務策劃師!

投票網址http://www.trfp.org.tw/vote_person.php