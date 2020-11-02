Q爸的咖啡江湖 科技人迷上烘豆練武功

抵達和《Q爸咖啡》老闆李國憲約訪的地址，因為沒有店招，所以站在門口張望，裡面有一 台日本富士牌經典款的咖啡烘豆機，各種豆袋在棧板上，看來是間烘豆工廠，裡面有塊字版寫著《毛爸咖啡》，心裡很困惑地走進店裡詢問，才知道原來Q爸都是來師父毛爸這裡烘豆子，兩個大男人一起烘豆時，談起咖啡烘豆經，好像把鑽研烘豆這件事當作武功來修練，師父毛爸笑Q爸的狂熱像是金庸武俠小說裡的周伯通，我也笑說毛爸的咖啡烘豆工坊是中和的桃花島，他則是武功出奇的黃藥師。就讓我們來瞧瞧這兩位科技人，如何一頭栽進咖啡的江湖？修練什麼樣的烘豆武功吧！

富士烘豆機的魅力讓Q爸一頭栽進咖啡江湖

Q爸四年多前還在科技公司上班，偶然間走進公司附近門面看起來不像咖啡館的《毛爸咖啡》，發現裡面有個吧檯可以點單品咖啡，當年只喝即溶咖啡的他還不懂甚麼是好咖啡豆現烘現沖的滋味，但著迷於毛爸投入富士烘豆機直火烘豆實驗的專注精神，還有研究各種磨豆機和沖咖啡設備的好奇心，不由自主就想賴在店裡，期待喝剛烘完豆子現磨現沖的咖啡，味蕾不知不覺就被毛爸養得刁鑽！等他意識到再也回不去喝一般的咖啡時，只好自己一頭栽進烘豆的世界，跟著學烘豆才了解師父熱愛富士烘豆機直火烘焙的魅力，師父笑他好奇心大爆發狂練烘豆功夫，像極了金庸武俠小說裡的老頑童周伯通。我笑說：「原來毛爸才是厲害的黃藥師，用咖啡迷了Q爸的心竅，讓這位烘豆老頑童周伯通，自願關在你的桃花島上狂練武功！」。

選豆烘豆是門值得投入的功夫，科技人決心轉職烘豆師

訪談時得知原來毛爸和Q爸都任職過科技公司，一開始烘豆都只是興趣，沒想到從烘豆的實驗中，發現講究細節才能成就美好的結果，許多有待深入研究的樂趣，除了烘豆設備還要追本溯源到豆子的本質，選豆也相當關鍵！於是這兩個學理科的科技人，決定把研究邏輯的精神投入咖啡選豆和烘豆的功夫，師父毛爸離開科技產業後，先是在中和的街邊擺起手沖咖啡的攤車，將自己挑豆烘豆的實驗結果拿來測試市場反應，逐漸累積一群熟客鐵粉後，才落腳中和開啟烘豆工坊的事業。老頑童徒弟Q爸後來也步上後塵，專門挑幾款喜歡且品質高端的豆子，鑽研最適合表現豆子品質的烘豆技法，推出自己的限量商品，在各種愛好咖啡的同溫層群組裡進行測水溫的販售，逐步展開屬於自己路線的咖啡職涯。

Q爸目前只專做幾款自己手工烘豆的商品，沒有華麗設計的包裝，把這些成本省下用來提升咖啡豆的CP值，他相信愛咖啡的人只要喝過他烘的咖啡豆，都能體驗物超所值的享受！目前最受歡迎的兩大明星商品，一款是《牙買加藍山》，選用牙買加藍山咖啡產區，赫赫有名Blue Baron莊園的頂級堤比卡品種的豆子，水洗處理，Q爸用富士烘豆機直火烘烤做中深焙處理，咖啡的醇香入喉，香料與榛果交織的氣息迴盪在口裡鼻腔中，忍不住會閉上眼專注回味被美好咖啡香包圍的感受！另一款《巴拿馬／翡翠莊園–綠標》，是由杯測師競標到巴拿馬翡翠莊園稀有釋出的綠標豆子，頂級的紅標是不可能標得到，第二級的綠標取得也相當不易，更何況是巴拿馬冠軍常勝軍翡翠莊園出品的藝妓品種咖啡豆，Q爸細心烘透這些珍貴的豆子，做淺焙處理，手沖完熱熱喝時，洋溢著濃郁的花香與橙香調的水果氣息，微微果酸香甜在口中有著好多層次的變化，放涼後回甘的風味也很迷人，非常適合夏日午後吹著冷氣慢慢品嚐。

台灣愛咖啡推廣協會讓Q爸用俠義精神行走江湖

Q爸除了逐步展開烘豆的事業，也愛上推廣咖啡教學的工作，近期和一群愛好咖啡的人士成立《台灣愛咖啡推廣協會》，自己擔任執行長，理事長當仁不讓是由師父毛爸許祥禎擔任，協會除了興辦各種咖啡的教學與交流活動，也致力協助公益團體舉辦各種合作事務， 2020年初開始協助《社團法人中華民國自閉症適應體育休閒促進會》，進行輔導星動兒家庭學習咖啡事務增加謀生的技能，Q爸一直都熱心公益，這次將自己《甜蜜總匯》濾掛咖啡的商品，透過教學訓練讓星動兒家庭一起接單代工包裝的工作，培養技能外還能賺取收入，每包提供5元的工資，還另外提撥3元捐助協會，六月星動兒家庭開始接單，每個家庭都很開心有新的技能可以增加打工收入，在兩方協會的輔導努力下，預計年底會開幕第一家星動兒家庭成立的咖啡館，令人相當期待！