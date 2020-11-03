舊香居藝空間 陳威廷、林彥良跨海雙個展

受疫情影響，國際間著名的藝術展也用新形式展出，現居於日本東京的創作家陳威廷與林彥良此次舉辦「台日跨海個展」，11/7（六）在舊香居藝空間（台北市師大路117巷6號1樓）展出，此外並有台日跨海連線的對談，讓觀展者能夠深入瞭解兩位創作者的背後故事與創作想法。歡迎各位蒞臨藝空間，欣賞此次的雙人個展。

這次展覽除了展出兩人的平面創作外，更有立體作品的呈現，好像畫作中的角色從畫面中走出來般，添加觀展的趣味性。值得一提，期間中將推出展覽限定限量的作品，是此次聯展中的一個驚喜。

陳威廷的創作中，運用兒時符號，直覺性塗鴉的描繪等，仿若Kidult（成人孩童化）的內容。他的繪畫起始於日記形式的書寫。威廷說：「我的童年裡，確實存在了一台播放卡通頻道的電視，不停地放映著。或許，這種經驗，是少子化的時代下，部分人們的共感。私人經驗是時代的共感之一，它模糊地書寫著我們面對的光景，卻直覺地、任性地，喚醒皮囊裡的赤子。創作是我對話世界的方式。」

對林彥良而言，生活在於觀察與建立自我的思考。即便我們持續在成長著，但內心仍保有赤子的一面。這個孩子表示著面對社會化的探索，表現著過去與當下的連結。於2016年，由於陪伴多年的小狗過世了，彥良開始思考狗對他生命經驗的關係，於是他將狗描繪於其中。彥良說：「他就是我的朋友，陪我在漫漫長大的時間中，與他人相遇、瞭解，逐一對外在有更多的瞭解，一種對生命的經驗。」

兩位創作者兼好朋友，用童年成長的故事描繪生命的模樣，就如同桌上那燭光，在可燃與可滅間，倒影而發燙著。在創作的道路上懷著赤子之心，燃燒熱情、勇往直前，以微光吸引微光，與世界持續地對話。

時間| 11/7 週六 — 12/6 週日 14:00-20:00 （週一公休）

地點|舊香居藝空間（台北市師大路117巷6號1樓）

開幕| 11/7 週六 15:00

活動| 跨海分享對談11/14 （週六）