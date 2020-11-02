羅芙奧2020秋季拍賣會各專場焦點拍品亮相

貝爾納．畢費《聖托佩港口》1993 油彩 畫布 130 x 195 cm。圖／羅芙奧提供

「現代與當代藝術」，搜羅一系列華人及西洋經典、亞洲現當代及台灣家藝術精彩佳作142件。華人經典呈獻趙無極60年代氣勢磅礡之作《21. 3. 1964》及朱德群《陌生之地》充滿動感的藍色調不囿於單色，而是包含著豐富變化及舒暢、灑脫的筆致。西洋戰後藝術大師貝爾納．畢費博物館級大尺幅油畫《聖托佩港口》為本季亮點，畢費薈萃了聖托佩迷人的南法風情所創作出標誌性代表作，現首度釋於拍場誠為頂尖藏家難得的收藏機遇。另有來自街頭，源於城市的普普藝術大師凱斯．哈林《無題（潮店櫃台）》原為他1986年在紐約蘇活區開了一間販售自己作品的潮店，城市即為他的畫布，凱斯‧哈林透過藝術傳達他對世界的關懷。日本藝術則有市場新寵六角彩子早期大尺幅畫作《姊妹》，另由當代藝術巨擘草間彌生領銜，精選重量級及市場新寵等超人氣10位日本當代雕塑家專拍：加藤泉、三宅一樹、土屋仁応 、灰原愛 、小泉悟、中村萌、大森曉生，金卷芳俊及山崎龍一，展現超越畫布之外使空間突破二次元的雕塑作品，細膩地描繪雕刻者的內在靈魂並展現各自的獨特風格及魅力。羅芙奧以多元化的作品及宏觀視野立足藝術板塊，期待為亞洲藏家增添多元化的收藏標的，歡迎垂詢。

哈維爾．卡勒加《綠日紅字》2017年 壓克力 畫布 162 x 120 cm。圖／羅芙奧提供

「薈萃國際」專場，呈獻百件典藏拍品，囊括藝壇潛力新秀與市場強棒藝術家。選粹風格豐富，涵蓋國際頂級畫廊代理當代藝術、西洋戰後抽象、日本具體派藝術、巴黎畫派、潮流藝術等，多元樣貌精采可期。重點拍品推薦美國當代藝術黑馬、市場熱門新星─艾迪．馬丁內斯（Eddie Martinez）其2010年《盆花》油彩畫作，與2015年創作橫幅近三米250號之《無題》布上混和媒材畫作。鎖定新世代收藏目光，推薦哈維爾．卡勒加（Javier CALLEJA）《綠日紅字》、KAWS《無題》90年代油畫、太空侵略者（INVADER）《魔方主義紅色小精靈》、奈良美智（Yoshitomo Nara）《無題─我想成為一個文化吸血鬼！》、六角彩子（Ayako Rokkaku）《打盹兒》與《女孩大步向前》；與國際大師系列，田中敦子（Atsuko Tanaka）《D45. 1986-D2》、白髮一雄（Kazuo Shiraga）《妙樂》、喬治‧馬修（Georges Mathieu）創作《大競技場》、丁雄泉（Walasse TING）《喜歡我的虎斑貓嗎？》等多項經典作品。

徐悲鴻 顢頇 1934 水墨 設色 紙本 鏡框 112 x 54 cm。來源：私人收藏，台灣。圖錄：《南洋商報晚版》《徐悲鴻畫集 一冊》《徐悲鴻年譜》《悲鴻在星洲》。圖／羅芙奧提供

「翰墨丹青—中國書畫及古文物專場」，此次拍賣精選書畫及古文物臻品，來自兩岸三地近現代水墨大師，中國現代繪畫代表徐悲鴻、渡海三家黃君璧、溥心畬及張大千、台灣水墨藝壇大師江兆申、大風堂門人孫雲生、香港新水墨畫家丁衍庸、文房傢俱擺件及袖珍鼻煙壺等，共一百多件書畫及古文物拍品。本次拍賣的領銜作品包括徐悲鴻《顢頇》，作於正在醞釀戰爭的1934年，藝術家以嬉憨無邪的小貓，諷喻那些國難當頭卻顢頇無能之人，並於1939年以抗日戰爭籌款名義，展於新加坡維多利亞紀念堂，再度轟動國際水墨藝壇。畫中的貓形態畢肖傳神，作品記錄於多處，其濃厚的歷史故事性，更起了跨時代誡鑑警示的作用。

Domaine de la Romanée-Conti Montrachet 2002 1 meth (6L) OWC。圖／羅芙奧提供

「尊釀雲集 Finest and Rarest Wine」本次拍賣徵集逾700個品項，葡萄酒珍釀除經典的波爾多名莊作品，更再度呈現酒莊直送專區，與法國波爾多右岸聖愛美濃最高等級的酒莊 ChâteauAngelus合作，挑選酒莊1989至2012年間的作品，包含從標準瓶至大容量的組合、007 JamesBond限量版等。勃根地則有傳奇名莊Leroy專區近20個品項，以及數量十分稀少的Domaine de laRomanée-Conti Montrachet白酒等，其中最亮眼的非DRC Montrachet 2002年份的6公升大容量作品莫屬，為市場上難得一見的佳釀；威士忌部分蒐羅來自蘇格蘭與日本各產區代表性酒廠的作品，除備受矚目的Macallan Lalique璀璨系列第一版50年及第六版65年、Fine & Rare珍稀系列、1991裝瓶的Glenfiddich 50年等高年份作品等，也為藏家帶來響Hibiki意匠ボトル套組、Glenfarclas Family Casks 1952-1994 松木盒版等完整的系列收藏。而一年一度的金門高粱珍藏專區，以民國六零至八零年代的黑白金龍、紅扁陳高、與圓大麴為主，豐富的藏品盼能滿足每一位藏家的收藏需求。

左：1.02克拉雷迪恩明亮形艷彩紫粉紅色鑽石，附GIA證書。右：1.08克拉雷迪恩明亮形深彩粉紅色鑽石，附GIA證書。圖／羅芙奧提供

「手袋及精品鑑賞會」將呈獻永恆璀璨的頂級珠寶及雋永風尚的愛馬仕手袋。此次精選展品包含了珍稀的彩色鑽石、哥倫比亞天然祖母綠及緬甸天然無加熱紅色寶石等。其中特別展出一對1.02克拉FANCY VIVID PURPLISH PINK DIAMOND及1.08克拉FANCY DEEP PINK DIAMOND。粉紅色鑽石中帶著紫色伴色，看起來更加甜美動人，配上「FANCY VIVID」級別堪稱無懈可擊；並且「FANCY DEEP」級別達到近紅色鑽石的色調更是珠寶收藏家不容錯過的罕見藏品。其中備受藏家關注的愛馬仕手袋除了經典柏金包及凱莉包之外，還有潮流MINI包款，當中包括夢幻逸品「霧面喜馬拉雅NILO鱷魚皮30公分柏金包附銀色金屬配件」，每件精品皆散發著獨特魅力。頂級珠寶與愛馬仕手袋相襯輝映，細緻動人，象徵著人們渴求極致工藝融入生活日常，這種堅持亦會恆久流傳。羅芙奧精品部秉持著對高端精品的不斷追求與專業服務的精神，誠摯地邀請藏家親臨參與這場豐富的鑑賞盛筵，細細品味特選精品的歷久彌新及收藏樂趣。

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