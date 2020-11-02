【X-Plus創世界文創商場】於10月31日(六)，萬聖節當日舉辦【里昂庭．創世界玩很大-萬聖嘉年華PARTY】，由里昂庭國際控股集團擔任冠名贊助，與伊林娛樂公司名模同框演出，亞洲電台DJ薛薛帶領近百位民眾，變裝遊行與闖關遊戲拿好禮，冠軍得獎者由里昂庭創辦人黃韻庭主席打扮黑魔女盛裝出席頒發「侯佩岑代言科技燕窩」白金限定版組合二套，百鬼群聚桃園展演中心，中正藝文特區，附近皆是高級住宅區，繽紛熱鬧萬聖節。

今年二月初與里昂庭國際控股集團旗下台灣區里昂庭創意行銷(股)公司與庭宣健康管理顧問(股)公司合作多場節慶及健康養生公益活動，場場均深受民眾好評。本次活動除了有機會抽中價值36800元的imiro電動腳踏車之外，現場呼應有球必應社會企業義賣手作造型氣球，不僅滿足民眾休閒娛樂，還能幫助脊髓損傷的朋友，讓萬聖節充滿愛的溫暖、愛的氛圍。本次萬聖節嘉年華分為午場及夜場，百位以上民眾用心變裝參與遊行，於商場內的闖關更是熱鬧非凡。主辦單位X-Plus創世界也表示，去年的聖誕節及跨年活動感謝民眾熱情的參與，面臨疫情及週圍施工捷運綠線、圖書館及總督影城的挑戰，雖經營不易卻還有動力繼續為民眾服務，謝謝這次參與萬聖嘉年華的朋友們，也請期待今年的聖誕節，繼續發光發熱。

里昂庭國際控股集團創辦人黃韻庭主席表示，里昂庭多年來主辦過許多大型國際性的活動，領域跨足藝術、文化、珠寶、大健康、房地產等產業，更於2019年創下世界紀綠，將400年文化歷史的台灣嘉義新港奉天宮，以“媽祖神明衣”呈現台灣傳統手工刺繡訂製的傳統民間精湛繡品，與516年收藏在法國羅浮宮最廣為人知的「蒙娜麗莎的微笑」同框展示。為了延續國際概念思想創作，製作Q版《蒙娜麗莎》、《媽祖》、《觀世音菩薩》於【里昂庭國際藝廊】和【里昂庭典藏藝品】櫃位（侯佩岑代言科技燕窩）於桃園展演中心-創世界X-PLUS，宣導健康養生創新科技新思維及Q版拍照打卡讓民眾們圓夢。今年疫情嚴峻期間便將事業重心移回台灣，也很榮幸文化部核准籌設的私立【世界收藏博物館】，榮聘為【博物館專業諮詢委員會．專業委員】與國內外專家們共同催生南台灣首座私立博物館及澄清湖國際藝術中心，為台灣藝術界及收藏家們創造更多與國際市場連結機會。