點拾創業成果發表會　綠洲計畫打造南部創業圈

在南部創業竟然有這麼豐沛的資源！創業者學習平台「點拾教練培訓」已經培訓近百位創業學員，開展「綠洲計畫」協助南部創業者成長獲利。上週六（10/31）舉辦成果發表會，從20位創業者中遴選出最後6位上台分享計畫成果。

分享成果的創業者分別為秀枝餐飲、崙漫咖啡、擁心醫療、柔力運動、樂原教育、錦緣事業，經發局局長陳凱凌親臨現場致詞，台南市長黃偉哲也錄製影片獻上祝福。

發表會活動吸引眾多接班二代、新創業者到場交流，足見南部旺盛的創業動能。黃偉哲大力肯定，「感謝點拾讓更多台南人在故鄉實現創業夢想！」點拾創辦人石罡宇也說明，「點拾不只是提供課程的平台，更要串連北中南資源，打造南部創業圈！」

開展長期綠洲計畫 點拾深耕南部助創業

南北資源長期分配不均，石罡宇過往曾經一邊在健身領域創業一邊每月南北奔波學習創業課程，發現資源多集中在北部，「難道南部創業者一定要花上大把時間往返南北嗎？」

觀察到近年南部創業相關活動的效益難以擴散持續，「南部需要一個在地深耕的單位！」石罡宇每週往返北部串連資源、累積人脈，還邀請到一些難得到外縣市演講的名師開課，一點一滴在南部醞釀出創業綠洲。

石罡宇認為，「環境」是創業者的成功關鍵。點拾納入創業者可能面對的各階段歷程，規劃成結構更完整、長達5個月的創業系統課程，讓創業者一次學完創業基本功，陪伴創業者穩紮穩打，從實戰經驗中累積實力。

點拾綠洲計畫進行至第四期，創業者來自餐飲、語文教育、醫療耗材等領域，分享參與計劃的收穫。在台南小有知名度的「秀枝餐飲」（原綠色空間）創辦人陳雅祺表示，旗下火鍋簡餐店重新確認目標客戶樣貌後，順利調整品牌定位，暫時歇業的分店也將於年底再度開張。

當今中小企業大多面臨二代接班的階段，從事LED零組件的「錦緣事業」接班人吳和倉分享，綠洲計畫協助他藉由環境經營分析找到品牌切入點，進一步建立品牌並拓展電商新通路，從傳統零件外銷買賣的商業模式，開始創新轉型的第一步。

創業者真實的案例分享加上講師們專業分析，讓與會者都對「創業」有更深刻的認識。接下來點拾也將積極招募學員，挖掘南部的創業潛力！南部的創業綠洲：https://point10coach.com/