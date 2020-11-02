2020年全國河川日論壇　「溪守相伴」打造「百年好河」

「溪守相伴 百年好河」2020年全國河川日論壇今(31)日在東海大學茂榜廳辦理，活動共約200人踴躍參與，參與貴賓有東海大學王茂駿校長、荒野劉月梅理事長、林淑英老師、廖桂賢教授、許少華教授等，上午三大主題演講，內容充實精彩，參加者與講者討論熱烈；下午辦理筏子溪及東海大學走讀活動，透過實際走訪、親近河川一起了解都市中的河川樣貌、生態、保育作為以及未來展望，活動最後透過共識分享、許下承諾等儀式，讓河川日的理念繼續傳承與發展，喚醒民眾愛護河川之意識，重建人與河川的和諧關係。

論壇主題以「荒野‧行動」、「溪流‧生態」以及「流域‧願景」為三大主題，透過公私協力、河川保育實際作為與資源整合，透過論壇共同參與討論、凝聚共識，希冀能夠打造「百年好河」，除了河川治理工作，更要落實愛水、護水的觀念，才能讓水環境更加安全、優質，也要呼籲民眾攜手投入保護河川、保育生態的行列，如此才能夠維護臺灣河川的生態環境，恢復河川生命力。

第三河川局今年度辦理「全國河川日」活動，主場活動「2020全國河川日-川約你河我」將於11月7日於中興大學康橋水岸公園辦理，活動當天邀請關心河川、水資源議題的團體、民眾、學校以及企業等，邀請民眾踴躍參與，相約到康橋河畔來一場野餐音樂會，現場設有闖關活動、市集以及愛水護水相關的宣導攤位，活動內容豐富精彩，相關活動資訊請至第三河川局官方網站(https://www.wra03.gov.tw/)或好三好水-水利署第三河川局臉書專頁(https://reurl.cc/k097nx)查詢。