鳳儀穀倉為鳳山地區青年創業及文化發展注入活水

文/葉圳轍

由老屋改造，未來將形塑成為鳳山地區在地青年多元創育空間的「鳳儀穀倉」，今(2)日舉行開幕儀式，並由議員帶領在地青年與市府，進行文化、青創、在地居民意識等議題對話，期許能為高雄鳳山及周邊區域的青年創業及文化發展，帶來更多進步及希望。

「鳳儀穀倉」開幕式受到中央及地方的重視，包括經濟部中小企業處創育副組長楊佳憲、高雄市副市長羅達生、高雄市青年局局長張以理、立委許智傑、高雄市議會議長曾麗燕、市議員林智鴻、黃捷、鄭安秝及鳳儀穀倉執行長林承澍、高科大博雅教育中心主任張瑞芳、鳳山城文化志工協會許志成建築師、金屬中心董事長林仁益及多位在地創業青年代表等均出席相挺，場面熱絡。

鳳儀穀倉開幕式後，出席議員們帶領在地創業青年代表與市府進行文化、青創、在地居民意識等議題對話。 高雄市議員黃捷(座位左起)、市議員林智鴻、高雄市青年局局長張以理、高雄市議員鄭安秝。圖/葉圳轍

鳳儀穀倉，位於鳳山三級古蹟-鳳儀書院旁的平房空間，原是高科大博雅教育中心主任張瑞芳之產業，舊時曾是碾米的穀倉，因時代更迭，一度成為民居；張主任長期耕耘鳳山地區文化保存及社區營造，2019年深感地方社區需要活水注人，於是自掏腰包邀請鳳山北漂返鄉青年、也是空間設計師林承澍，進行空間整修及改造，保留原有的木結構斜屋頂，並引入天光，點綴綠植帶出生命力，將大片空間留白，以因應未來各種活動多元使用，視為地方文化的最佳畫布。

該屋改造後，設計師林承澍取空間歷史淵源，又寓培育文化及創業之意於其中，命名為「鳳儀穀倉」，並結合在地各方專業，申請經濟部中小企業處「在地青年創育坊」補助，在全國近70間申請者中脫穎而出，成為全國16組獲補助單位之一。

擔任鳳儀穀倉執行長的設計師林承澍表示，鳳山為高雄人口最多的區域，又有豐富的人文產業歷史內涵，「鳳儀穀倉」改造老屋成為多元創育空間，將從青年、創業開始著手，藉由紀錄在地青年創業文化生活，改善住居、創業環境，期喚起社區居民在地意識。

據悉，鳳儀穀倉至今已舉辦多場創業講座，邀請成功青年創業者分享創業經驗，其中包含主播轉職經營人氣吧、二手精品直播創業、在海外市場享有盛名的自創滑板品牌、當紅歌手演唱會的視覺設計師，也有在地攤販起家的連鎖餐飲、人氣個性小店等各行各業創業青年。

林承澍說，除了實體活動，鳳儀穀倉官網也同步設立「鳳山微生活」線上網誌，報導在地創業青年故事、紀錄在地文化，目前已累積20篇在地創業青年採訪，期許為地方帶來活力，讓更多人看見他們的創業成果，提升青年創業者的自我認同。